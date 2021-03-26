Котенок отчаянно пытается забрать еду у взрослых котов. Такого вы еще не видели! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео, в котором котенок пытается забрать еду у взрослых котов, опубликовал ridus.ru .

В кадре видно, как котенок отчаянно гребет еду обеими лапами из миски взрослых котов.

Ранее было опубликован ролик, в котором девушка приучила свою кошку пить воду, расставив емкости с жидкостью по всей квартире.

Фото: Pixabay.com

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