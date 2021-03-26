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Котенок отчаянно пытается забрать еду у взрослых котов. Такого вы еще не видели! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео, в котором котенок пытается забрать еду у взрослых котов, опубликовал
В кадре видно, как котенок отчаянно гребет еду обеими лапами из миски взрослых котов.
Ранее было
Фото: Pixabay.com
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Видео, в котором котенок пытается забрать еду у взрослых котов, опубликовал ridus.ru. В кадре видно, как котенок отчаянно гребет еду обеими лапами из миски взрослых...
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