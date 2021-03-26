Названы топ-6 распространенных ошибок водителей, которые приводят к ДТП

Источник материала: ОНТ

Помните, как учили в автошколе? Как только сел в машину – сразу пристегнись. Этим, пожалуй, главным правилом ПДД водители часто пренебрегают. Например, некоторые водители не пользуются ремнем безопасности, застегивая его за спинкой сиденья, чтобы обмануть датчик автомобиля, постоянно напоминающий о том, что вы не пристегнулись. А зря. Как показывает статистика, ремень безопасности спас множество жизней.

Вторая ошибка – превышение скорости. И это, пожалуй, одно из самых распространенных нарушений, которое чаще всего может привести к трагедии. Причем, из-за необдуманных действий водителя-лихача страдает не только он сам, но и другие участники дорожного движения. Только вдумайтесь: треть всех ДТП с летальным исходом случаются именно из-за несоблюдения скоростного режима.

Наверное, вы не раз видели аварии, в которых одна машина врезалась в ту, которая находится впереди. И это третья ошибка нашего рейтинга. Помните: когда вы не придерживаетесь безопасной дистанции, то лишаете себя возможности совершить обдуманный маневр в случае непредвиденной ситуации.

Четвертая ошибка – невнимательное вождение. Подавляющее большинство ДТП происходят именно по вине водителей, которые отвлекаются на разговор по мобильному телефону, чтение сообщений или переключение музыки. А ведь на дороге важна каждая секунда – поэтому будьте собранными, чтобы полностью контролировать дорожную ситуацию.

Пятая ошибка – вождение в нетрезвом виде. Практически половина погибших в ДТП являлись любителями покататься «под градусом». Как бы хорошо вы не водили – садиться за руль в нетрезвом виде категорически не стоит. Не забывайте, что алкоголь снижает скорость реакции и искривляет восприятие внешних факторов.

Шестая ошибка – плохое техническое состояние автомобиля. Ежегодный техосмотр автомобиля крайне важен! Тормоза, габаритные огни и стоп-сигналы требуют особого внимания.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram