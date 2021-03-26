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Как выбрать пальто: 3 модных фасона на любой вкус
Источник материала: ОНТ
Тенденции моды меняются, и перед покупкой пальто необходимо знать, какие модели сделают вас стильными и современными.
1. Модели оверсайз с широкими плечами
Прямые пальто, длинные и короткие с поясом и без будут смотреться актуально в этом сезоне, если возьмете их на размер больше. К тому же, в этом случае образ получится более свободным, а сочетать такие фасоны можно как с кроссовками, так и с ботильонами на каблуках.
2. Двубортное приталенное
Эта модель – классика, которая всегда в тренде. Главное достоинство двубортного пальто – оно выглядит дорого и подчеркивает элегантность девушки.
3. С принтом в клетку
Пальто с принтом в клетку – мастхэв сезона. Красивый цветной принт можно подобрать на свой вкус.
Главное фото: Instagram @rosiehw
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Тенденции моды меняются, и перед покупкой пальто необходимо знать, какие модели сделают вас стильными и современными. 1. Модели оверсайз с широкими плечами Instagram...
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