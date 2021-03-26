Как выбрать пальто: 3 модных фасона на любой вкус

Источник материала: ОНТ

Тенденции моды меняются, и перед покупкой пальто необходимо знать, какие модели сделают вас стильными и современными.

1. Модели оверсайз с широкими плечами

Instagram @camillecharriere

Прямые пальто, длинные и короткие с поясом и без будут смотреться актуально в этом сезоне, если возьмете их на размер больше. К тому же, в этом случае образ получится более свободным, а сочетать такие фасоны можно как с кроссовками, так и с ботильонами на каблуках.



Фото с сайта yapokupayu.ru

2. Двубортное приталенное

Instagram @rosiehw



Эта модель – классика, которая всегда в тренде. Главное достоинство двубортного пальто – оно выглядит дорого и подчеркивает элегантность девушки.



Фото с сайта lifestylewomens.ru

3. С принтом в клетку



Фото с сайта lifestylewomens.ru

Пальто с принтом в клетку – мастхэв сезона. Красивый цветной принт можно подобрать на свой вкус.



Фото с сайта lifestylewomens.ru

Главное фото: Instagram @rosiehw

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