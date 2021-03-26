Похудеть к лету без нежелательных последствий: врач-диетолог дала полезные советы

Источник материала: ОНТ

Весной многие ищут способ похудеть к лету. Ведь не за горами пляжный сезон. Однако даже у самой щадящей диеты могут быть нежелательные последствия.

Резкое сокращение калорий, нарушение питательной ценности, несоблюдение закона химического баланса – все это приводит к тому, что человек быстро теряет килограммы, а потом так же быстро их набирает. А после возникает вопрос: как же вернуть комфортный психологический вес?

Инна Рожок, врач-диетолог, нутрициолог: «Расширив калорийность, увеличив белковую составляющую, примерно 1,5 грамма на килограмм веса, дополнив либо свой рацион разнообразными салатами, ну сейчас, конечно, не сезон, хотя мы можем это сделать, но питательная ценность все равно не очень высока весной. И третий момент – дополнить витаминно-минеральные комплексы, либо функциональные продукты, которые эту задачу помогут выполнить. Ну и, конечно, правильное, сытное и сбалансированное питание позволяет быстрее достичь результатов при занятиях спортом. Как следствие – иметь красивое и подтянутое тело».

Фото: Pixabay

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