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Похудеть к лету без нежелательных последствий: врач-диетолог дала полезные советы
Источник материала: ОНТ
Весной многие ищут способ похудеть к лету. Ведь не за горами пляжный сезон. Однако даже у самой щадящей диеты могут быть нежелательные последствия.
Резкое сокращение калорий, нарушение питательной ценности, несоблюдение закона химического баланса – все это приводит к тому, что человек быстро теряет килограммы, а потом так же быстро их набирает. А после возникает вопрос: как же вернуть комфортный психологический вес?
Фото: Pixabay
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Весной многие ищут способ похудеть к лету. Ведь не за горами пляжный сезон. Однако даже у самой щадящей диеты могут быть нежелательные последствия. Резкое...
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