Посмотрите на северное сияние на фоне извергающегося вулкана в Исландии

Источник материала: Tut.by

Фотограф Кристофер Мэтьюз (Christopher Mathews) сумел запечатлеть редкое природное явление — северное сияние, «танцующее» над вулканом Гелдингадалур в Исландии.



Фото: @ticiaverveer / Twitter

В посте в Twitter с фотографией есть описание. Так, Кристофер сумел сделать такой кадр в свой день рождения, 14 марта. Последний раз вулкан извергался в XIII веке, а также около двух тысяч лет назад и три тысячи двести лет назад. До современного извержения известно только о трех эпизодах активности.

Напомним: продолжительное время бездействовавший вулкан на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии пробудился вечером 19 марта. Он излился лавой с двух сторон вследствие вулканического извержения в этом районе почти за 800 лет.

По статистике, извержения вулканов в Исландии (их в стране больше 30) происходят раз в пять лет. Самое известное случилось в 2010 году. Тогда извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль на месяц парализовало авиасообщение в Европе, было отменено более 100 тысяч рейсов.