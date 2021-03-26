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Посмотрите на северное сияние на фоне извергающегося вулкана в Исландии

26.03.2021 12:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фотограф Кристофер Мэтьюз (Christopher Mathews) сумел запечатлеть редкое природное явление — северное сияние, «танцующее» над вулканом Гелдингадалур в Исландии.


Фото: @ticiaverveer / Twitter

В посте в Twitter с фотографией есть описание. Так, Кристофер сумел сделать такой кадр в свой день рождения, 14 марта. Последний раз вулкан извергался в XIII веке, а также около двух тысяч лет назад и три тысячи двести лет назад. До современного извержения известно только о трех эпизодах активности.

Напомним: продолжительное время бездействовавший вулкан на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии пробудился вечером 19 марта. Он излился лавой с двух сторон вследствие вулканического извержения в этом районе почти за 800 лет.

По статистике, извержения вулканов в Исландии (их в стране больше 30) происходят раз в пять лет. Самое известное случилось в 2010 году. Тогда извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль на месяц парализовало авиасообщение в Европе, было отменено более 100 тысяч рейсов.

 
 
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Продолжительное время бездействовавший вулкан на полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии пробудился вечером 19 марта.
 
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