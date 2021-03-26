Остатки ракеты-носителя Falcone-9 не сгорели в атмосфере Земли. И вот к чему это привело

Источник материала: Tut.by

Небесной красоты кадрами делятся в социальных сетях жители северо-запада США. На одном из них можно увидеть нечто похожее на метеор: огромные огни медленно и бесшумно летят в воздухе, не оставляя после себя следов.

Местные телеканалы уже успели «расхватать» подобные ролики как горячие пирожки. Между тем, Национальная метеорологическая служба Сиэтла сообщила, что парящие вспышки — не что иное, как остатки второй ступени ракеты-носителя Falcon-9, так и не сгоревшие в атмосфере Земли.

Falcon 9 — это семейство одноразовых и частично многоразовых ракет-носителей тяжелого класса серии Falcon американской компании SpaceX. Ракета состоит из двух ступеней используется для запусков геостационарных коммерческих спутников связи, научно-исследовательских космических аппаратов, грузового космического корабля Dragon в рамках программы Commercial Resupply Services по снабжению Международной космической станции, а также для запуска пилотируемого корабля Crew Dragon.

Не так давно, а именно 24 марта, состоялся успешный запуск ракеты-носителя с двадцать второй партией из 60 спутников связи Starlink версии 1.0.