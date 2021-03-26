«Толстая жена. Бросать или есть шанс?». Мнение о том, нужна ли мужчинам семья

Источник материала: Tut.by

На днях в фейсбук-ленте обсуждали жену Пирса Броснана. Надо сказать, что участвующих в дискуссии упрекнуть не в чем — все комментарии были благожелательными, все выражали свое восхищение. И поражались тому, что, несмотря на свои корпулентные формы, Кили Шэй Смит держится очень уверенно.

Ни одного плохого слова! Но само возникновение этого обсуждения довольно-таки показательно.

Потому что, как ни крути, оно ставит полных людей на ступеньку ниже худых. Невозможно представить себе такую дискуссию под снимками условных сестер Хадид. Разве все эти разговоры о том, как дама «уверенно держится, несмотря на свои формы», не кажутся вам несколько унизительными? Ну как бы «надо же, такая толстая, а совсем не стесняется». Какая молодец! Храбрая женщина.

В Сети есть множество подборок по теме «Некрасивые жены самых красивых звезд». И там всегда присутствует эта пресловутая жена Пирса Броснана, как я понимаю, в качестве самого яркого воплощения всего уродского, что только может быть в женщине.

Также в этих списках всегда есть жены Марка Цукерберга, Хью Джекмана, Хью Лори. Отдельно в перечне «некрасивых жен» порадовали жены Криса Нота, Арнольда Шварценеггера, Клайва Оуэна и Мэтью Фокса, многие из которых и сами актрисы или даже модели.

На страничке журналистки Натальи Радуловой прочитала о том, что, согласно последнему анонимному опросу российских мужчин, 65% респондентов ответили: они изменяют или стали быть изменять своим женам, если те «толстые», «пожирнели», «появилось пузо» или «двойной подбородок».

Как сообщили эксперты в рассылке «Семейная психология», мужчины уверены, что для привлекательности женщина должна «не жрать», «что-то сделать после родов», «прекратить жиреть любой ценой». При этом большинство опрошенных мужчин уверено в том, что их «пивное пузо» допустимо и даже привлекательно.

И правда, ведь мужчины набирают вес не реже женщин. И при этом у них даже отсутствует оправдание в виде беременности. Но что-то мы никогда не слышали о том, чтобы женщина бросила мужа из-за того, что тот набрал лишний вес.

Возможно, потому что брак не должен держаться только на внешности? Если мужчина женился на стройной красотке, а после родов или вследствие болезни она поправилась на двадцать килограмм, должен ли он перестать ее любить? И «вернуть ее обратно» или «обменять» по причине того, что она пришла в негодность раньше заявленного гарантийного срока?



Фото: unsplash.com

Как пишут в одной из статей на тему «как быть, если потолстела жена»: «Изрядно пополневшая супруга — нередкая проблема современных мужчин», ведь «ему хочется видеть перед собой вечно молодую девушку с модельными формами, а приходится жить с реальной женщиной».

Табуированные мужские фразы, сообщает нам это прекрасное издание, такие: «Я буду любить тебя с любым весом» и «мне неважно, какая у тебя фигура». Якобы такими словами мужчина подталкивает жену к вредным привычкам, поощряет ее питаться, сколько душе угодно, что тот хомячок. В результате она расслабляется и стремительно набирает вес, наивно веря в то, что он действительно будет любить ее и такой.

Очень любопытный подход, конечно. Женщины вообще-то тоже хотят видеть рядом с собой Брэда Питта, а приходится жить с реальными мужчинами, ха-ха. Обидно, да?

Погуглив, можно легко убедиться, что мужские жалобы на то, что «жена поправилась и не хочет худеть, что мне делать?!» действительно штука распространенная . Вот, например, мужчина пишет о том, что пять месяцев назад жена родила сына, в результате чего сильно поправилась и перестала интересовать его в качестве сексуального партнера.

Он избегает близости, много работает и ссылается на усталость. Он не раз предлагал ей заняться спортом, но она отказалась, ссылаясь на нехватку времени из-за сына, но муж не верит, думая, что ей просто лень. Пишет, то уйдет, если она не возьмется за ум и не приведет себя в форму.

И эта реальность просто ужасает.



Фото: unspalsh.com

Господи!

Женщина вусмерть умотана с пятимесячным ребенком, а муж, вместо того чтобы помочь и поддержать, отворачивается от нее, требуя немедленно восстановить форму, а то он, знаете ли, налево пойдет.

Ага, сейчас всё брошу и побегу худеть. Только ребеночка подержи, милый, и денег дай — я и в зал, и на массаж, и к косметологу сгоняю — а то на декретные не разгуляешься.

Если единственное, что мужчину интересует в женщине, — это ее тонкая талия и подтянутая попа без целлюлита, то стоит ли ему вообще ввязываться в серьезные отношения и создавать семью? Чтобы что? Чтобы потом бросить женщину, которая тебе поверила, сказав, что она не оправдала твоих ожиданий и это все ее вина — надо было «сделать с собой что-то любой ценой»…

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.