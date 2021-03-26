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Конституционная комиссия проведет первое заседание 31 марта
Источник материала: АФН
Первое заседание Конституционной комиссии пройдет 31 марта, сообщил спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко.
"Намерены 31 марта провести установочное заседание Конституционной комиссии, где определимся с планом и начнем конкретную работу по обсуждению предложений", - сказал Андрейченко, которого цитирует БелТА.
Конституционная комиссия назначена указом Лукашенко. В нее включены 36 человек.
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Первое заседание Конституционной комиссии пройдет 31 марта, сообщил спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко.
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