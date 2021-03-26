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Конституционная комиссия проведет первое заседание 31 марта

26.03.2021 13:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Первое заседание Конституционной комиссии пройдет 31 марта, сообщил спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко.

"Намерены 31 марта провести установочное заседание Конституционной комиссии, где определимся с планом и начнем конкретную работу по обсуждению предложений", - сказал Андрейченко, которого цитирует БелТА.

Конституционная комиссия назначена указом Лукашенко. В нее включены 36 человек.

 
 
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Первое заседание Конституционной комиссии пройдет 31 марта, сообщил спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко.
 
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