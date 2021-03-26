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Генпрокуратура РБ направила в суды 109 дел об угрозах милиционерам

26.03.2021 13:07 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Генпрокуратура Беларуси направила в суды 109 уголовных дел о насилии либо угрозе его применения к сотрудникам внутренних дел и их близким.

"На текущий момент в суд передано 109 таких уголовных дел в отношении 147 лиц", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Осуждено свыше 100 человек, из них 67 - к лишению свободы, 33 - ограничению свободы, в том числе с направлением в исправительные учреждения открытого типа.

 
 
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Генпрокуратура Беларуси направила в суды 109 уголовных дел о насилии либо угрозе его применения к сотрудникам внутренних дел и их близким.
 
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