Политолог: На разрешенный митинг (даже на площади Бангалор) собралось бы полгорода

- Как вы оцените прошедший День Воли?





- Хотя в двух десятках городов по всей стране задержаны около 200 человек, активность была не очень большой, и массовых акций мы не увидели - флешмобы, партизанские демонстрации были основной празднований. Думаю, в выходные будет продолжение акций, которые и в субботу, и в воскресенье будут иметь различные форматы. Также, как и на День Воли.





- Спецтехника и колючая проволока, перегородившие проспекты столицы страны 25 марта, перекрытый центр, где силовиков порой было больше, чем пешеходов, – зрелища, подзабытые белорусами за зимние месяцы. О чем говорит то, что власти так усиленно готовились к Дню Воли?





- О том, что власть безусловно боялась этого дня. И перестраховывалась. Потому что плохо понимает настроения в обществе – это классика авторитарного режима, когда у власти нет обратной связи с обществом, когда она перекрыта и нет механизмов, индикаторов, с помощью которых власть могла бы измерять политическую температуру в стране.





От этого незнания власть преувеличивает угрозу и перестраховывается. На этот раз перестраховка была столь масштабной, что четко показала, насколько власть испугана и боится народного протеста.





«Страшилки» от КГБ с рассказами о найденных складах оружия и взрывчатки, о том, что протестующие готовы пойти на крайние меры и организовывать взрывы в ходе протестов – это все говорит о том, что масштаб страха у властей значительно больше, чем есть основания.





- Летом сотни тысяч белорусов выходили на улицы столицы и никаких эксцессов не возникало. Что было бы, разреши власть провести митинг или концерт на День Воли?





- Я думаю, что на него (даже в рабочий день) пришло бы очень, очень много людей. Тогда бы власть увидела бы, что все разговоры о том, что ситуация взята под контроль, что протест подавлен, что Беларусь успокоилась – это иллюзии.





Также появление огромного количества людей на разрешенном митинге могло стать толчком для того, чтобы люди стали еще активнее продолжать неразрешенные митинги.





Кстати, нечто подобное произошло в ходе избирательной компании, когда на акции в поддержку Светланы Тихановской выходили сначала тысячи, а потом десятки, сотни тысяч людей по всей стране. И тогда власти в панике запретили их проведение.





Поэтому сейчас они точно понимают, что на разрешенный митинг (даже на площади Бангалор) собралось бы полгорода, и поэтому они рационально решили не допустить этого.













В этом есть цинизм: за более чем 200 дней протестов было репрессировано более 30 тысяч человек, и абсолютное большинство из них – по статье «за участие в несанкционированной акции». А первая же попытка получить разрешение и санкционировать акцию завершилась запрещением!





То есть в Беларуси разрешенные акции невозможны по определению, вот в чем проблема. Поэтому возможны только неразрешенные, несанкционированные.





И в этом отличие Беларуси от других стран: БТ все время показывает – смотрите, и в Европе полиция разгоняет несанкционированные акции. Но там-то легко получить право на митинг, шествие или другой вид протестной акции.