Погода в СНГ: дождь со снегом в Кыргызстане, в Минске началась пора субботников

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, без осадков и температура воздуха до плюс девяти. Это на пять градусов выше нормы. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24» в Кыргызстане, Казахстане, Беларуси и Таджикистане.