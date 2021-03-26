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Погода в СНГ: дождь со снегом в Кыргызстане, в Минске началась пора субботников
26.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, без осадков и температура воздуха до плюс девяти. Это на пять градусов выше нормы. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24» в Кыргызстане, Казахстане, Беларуси и Таджикистане.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24» в Кыргызстане, Казахстане, Беларуси и Таджикистане.
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