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«Учимся друг у друга»: десантники Беларуси и России проводят совместные учения

26.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси проходят совместные с Россией военные учения, передает телеканал «МИР 24».

Военнослужащие отрабатывают действия на случай внезапных угроз. Бойцы должны не только отточить мастерство, но и научиться решать нестандартные задачи. Накануне витебские и псковские десантники высаживались с парашютом из военно-транспортного самолета. До этого войска Союзного государства противостояли условному противнику.

«Меня устраивает на сегодняшний день тот уровень обученности, который показал этот батальон, в принципе, он вселяет уверенность. Российская составляющая прислала очень подготовленную роту, она полностью контрактная. Военнослужащие знают свои действия от и до. Мы учимся друг у друга», – рассказал командующий Силами спецопераций Вооруженных сил Беларуси Вадим Денисенко.

Военных Беларуси и России в сентябре ждет масштабный экзамен. На территории обеих стран развернутся учения «Запад-2021».



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Военных Союзного государства в сентябре ждет масштабный экзамен. На территории обеих стран развернутся маневры «Запад-2021».
 
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