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«Учимся друг у друга»: десантники Беларуси и России проводят совместные учения
26.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси проходят совместные с Россией военные учения, передает телеканал «МИР 24».
Военнослужащие отрабатывают действия на случай внезапных угроз. Бойцы должны не только отточить мастерство, но и научиться решать нестандартные задачи. Накануне витебские и псковские десантники высаживались с парашютом из военно-транспортного самолета. До этого
Военных Беларуси и России в сентябре ждет масштабный экзамен. На территории обеих стран развернутся учения «Запад-2021».
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Военных Союзного государства в сентябре ждет масштабный экзамен. На территории обеих стран развернутся маневры «Запад-2021».
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