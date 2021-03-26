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Говорят, к расчистке Суэцкого канала хотели привлечь белорусских судей, но быстро отказались от этой идеи. Ведь они засадят судно еще больше с вероятностью 99,8%. (Андрей Дмитриев)
26.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Говорят, к расчистке Суэцкого канала хотели привлечь белорусских судей, но быстро отказались от этой идеи. Ведь они засадят судно еще больше с вероятностью 99,8%.
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Говорят, к расчистке Суэцкого канала хотели привлечь белорусских судей, но быстро отказались от этой идеи. Ведь они засадят судно еще больше с вероятностью 99,8%. (Андрей Дмитриев)
Говорят, к расчистке Суэцкого канала хотели привлечь белорусских судей, но быстро отказались от этой идеи. Ведь они засадят судно еще больше с вероятностью 99,8%. ...
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