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Говорят, к расчистке Суэцкого канала хотели привлечь белорусских судей, но быстро отказались от этой идеи. Ведь они засадят судно еще больше с вероятностью 99,8%. ​​​​​​​(Андрей Дмитриев)

26.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Говорят, к расчистке Суэцкого канала хотели привлечь белорусских судей, но быстро отказались от этой идеи. Ведь они засадят судно еще больше с вероятностью 99,8%.
(Андрей Дмитриев)

 
 
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Говорят, к расчистке Суэцкого канала хотели привлечь белорусских судей, но быстро отказались от этой идеи. Ведь они засадят судно еще больше с вероятностью 99,8%. ...
 
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