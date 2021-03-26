На 15 суток: невролога Руслана Бадамшина вновь отправили за решетку

Суд Первомайского района Минска 26 марта арестовал врача-невролога Руслана Бадамшина на 15 суток, сообщает телеграм-канал правозащитного центра «Весна».





Дело рассмотрела судья Анастасия Кулик.

Бадамшина задержали 24 марта возле его дома. Супруга Татьяна сообщила, что накануне к ним домой приходил участковый и вызывал мужа на беседу в РУВД. На следующий день врач утром вышел из дома, чтобы идти на работу, но через несколько минут позвонил в домофон и сообщил о задержании. В Первомайском РУВД в его отношении составили протокол по ст. 19.1 КоАП (мелкое хулиганство) за то, что он якобы размахивал руками и нецензурно выражался.

Это пятое задержание Бадамшина. Первый раз он был задержан 10 августа возле стелы на пересечении проспектов Машерова и Победителей (получил ранение; двое суток провел под стражей, оштрафован на 10 базовых величин — 270 рублей), затем — 2 ноября в районе проспекта Дзержинского на акции в поддержку отчисленных студентов Белорусского государственного медицинского университета (15-суточный арест), 29 ноября — на Марше соседей в минском микрорайоне Уручье (15-суточный арест) и 14 января — по пути из поликлиники в Уручье, куда прибыли силовики в поисках участников протестной акции.

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