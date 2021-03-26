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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 71-летняя онколог Светлана Яцкова получила крупный штраф — за БЧБ-одежду в День Воли «Была одета в БЧБ-одежду, а на рукаве висели БЧБ-ленты», написали в протоколе.

25 марта возле кинотеатра «Октябрь» задержали 71-летнюю— это онколог-маммолог с 46-летним стажем. В Советском РУВД на нее составили протокол по части 3 статьи 24.23 КоАП, обвинив в пикетировании: «Была одета в БЧБ-одежду, а на рукаве висели БЧБ-ленты».В суде Светлана объяснила, что возвращалась с работы и около кинотеатра к ней подошел молодой сотрудник в черной форме и спросил: «Что это ты так вырядилась?» По словам Яцковой, никаких бело-красно-белых лент на ней не было.Светлана рассказала, что в РУВД ей стало плохо из-за высокого давления. Ее отпустили в час ночи с повесткой в суд.Судьяосудила Яцкову на 3770 рублей (130 базовых).