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71-летняя онколог Светлана Яцкова получила крупный штраф — за БЧБ-одежду в День Воли
Источник материала: UDF
Фото: spring96.org
25 марта возле кинотеатра «Октябрь» задержали 71-летнюю Светлану Яцкову — это онколог-маммолог с 46-летним стажем. В Советском РУВД на нее составили протокол по части 3 статьи 24.23 КоАП, обвинив в пикетировании: «Была одета в БЧБ-одежду, а на рукаве висели БЧБ-ленты».
В суде Светлана объяснила, что возвращалась с работы и около кинотеатра к ней подошел молодой сотрудник в черной форме и спросил: «Что это ты так вырядилась?» По словам Яцковой, никаких бело-красно-белых лент на ней не было.
Светлана рассказала, что в РУВД ей стало плохо из-за высокого давления. Ее отпустили в час ночи с повесткой в суд.
Судья Марина Федорова осудила Яцкову на 3770 рублей (130 базовых).
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«Была одета в БЧБ-одежду, а на рукаве висели БЧБ-ленты», написали в протоколе.
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