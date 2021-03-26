Источник материала: UDF



Фото из личного архива

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомеле силовики задержали семейную пару вместе с детьми На следующий день мужчину осудили и дали пять суток ареста.

Как ранее Анастасия рассказывала, сотрудники выясняли, участвовали ли супруги в фотосессии с БЧБ-флагом в лесу 6 февраля.В пресс-службе МВД рассказали, за что задержали Дмитрия и Анастасию — их назвали «координаторами дворовых протестов». В ведомстве заявили, что пара по видеосвязи обсуждала спланы, касаемые «деструктивной деятельности». Также в МВД заявили, что супруги «»вели себя вызывающе и оскорбляли милиционеров".Как ранее рассказала Анастасия редакции «Сильных Новостей», на нее составили протокол за «неповиновение» и «мелкое хулиганство»: якобы в десять часов утра, во время опроса, она раскидывала бумаги, кричала на сотрудника матом и оскорбляла его.Женщина утверждает — такого не было: в это время она находилась вместе со своими детьми и инспектором по делам несовершеннолетних.Анастасии сообщили, что суд над ней пройдет в течение десяти дней.Что происходило в отделении милиции с Дмитрием, женщина не знает: после РОВД его доставили в ИВС. На следующий день мужчину осудили и дали пять суток ареста. На суд родственники попасть не смогли.