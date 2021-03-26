Источник материала: UDF



Фото: TUT.BY

Tut.by

Скриншот видео из ютьюб-канала «Бугриэлт Минск»

Фото: TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гектар земли и дома под Минском. Как выглядят владения задержанного бизнесмена Зингмана Все это появилось не сразу, а постепенно покупалось с 2016 по 2021 год.

Согласно данным Госрегистра недвижимого имущества,и его родственникам принадлежит, по сути, небольшой квартал в Раубичах. Он состоит из 11 находящихся по соседству участков с шестью домами.Но все это появилось не сразу, а постепенно покупалось с 2016 по 2021 год. Стоит отметить, что государство ничего тут не передавало Зингману бесплатно.Лично у Александра Зингмана в собственности здесь семь участков общей площадью чуть более гектара. Часть — для ведения личного подсобного хозяйства, еще часть — для обслуживания трех домов общей площадью около 1400 квадратных метров.Родственникам Зингмана тут принадлежит три участка общей площадью около 0,5 гектара, а также три дома общей площадью около 1250 квадратных метров.Вот как это все выглядело с высоты в 2020 году:Красным мы отметили примерные границы земли Зингмана и его родственников. Но данных о том, кому принадлежат проезды между участками, в Госрегистре нет. На карте «Яндекс» эти проезды вообще обозначены как улица в Раубичах. Но на двух въездах сюда стоят ворота. Во время нашего приезда они были закрыты.Дома Зингмана и его родственников находятся за высокими заборами с наружным видеонаблюдением.На участках расположены не только дома, но и несколько прудов. Есть также хозяйственный блок. На некоторых участках идет стройка. На крыше одного из домов — необычная скульптура.