«Автогражданку» оформляют на новых бланках. Обещают дешевую страховку на пять дней, она будет работать и в России (обновлено)

Источник материала: Onliner

«Мне выдали временную страховку гражданской ответственности на авто в „Таске“ на новом бланке — формата А4, — рассказала наша читательница Ирина. — Сотрудники говорили, бланки приводят в соответствие с российскими». По официальным данным, собираются рассмотреть вопрос о возможности распространения действия белорусских полисов на территорию России, а также сократить минимальный срок выдачи страховки до пяти дней.

Сам бланк теперь выглядит таким образом (на примере «Таска»): он стал объемнее, будет занимать несколько больше места в чехле с документами.





В «Белгосстрахе» нам подтвердили: «С конца прошлого месяца работаем с новыми бланками. Основные изменения — формат А4 и двуязычие (русский и белорусский). Насчет унификации с российским стандартом затрудняемся ответить».

О приведении в соответствие единому стандарту говорили на парламентском собрании Союзного государства, прошедшем вчера в Витебске. Стоял вопрос о возможности распространения действия полисов ОСАГО (или «автогражданки»), выданных в Беларуси и России, на всю территорию Союзного государства. Первым этапом может стать снижение минимальных стоимости и срока «автогражданки» — до 5 дней, сообщает парламентское собрание. А в дальнейшем предлагают давать выбор: оформлять «национальную» страховку или для всей территории Союзного государства.