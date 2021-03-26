«Байернкрафт» перестал быть дилером BMW. Чем займется компания?

Источник материала: Onliner

В марте стало известно , что автоцентр «Байернкрафт» перестал быть официальным дилером BMW в Беларуси. Onliner попросил представителей компании прокомментировать ситуацию. Сегодня мы получили ответы на поставленные вопросы.

— По какой причине компания утратила статус официального дилера BMW?

— Точнее будет сказать, не утратила, а отказалась. Да, мы решили не продлевать дилерский контракт в его новой редакции, так как он не соответствует нашим интересам как инвестора. Принятая во всем мире бизнес-культура обычно учитывает тот факт, что производители либо принимают на себя обязательства по инвестиционной доходности дилера, если дилер следует всем обязательным рекомендациям производителя, либо предоставляют дилеру свободу в деятельности по собственному усмотрению без гарантий доходности. А модель, когда и обязательства необходимо выполнять неукоснительно, и гарантий доходности нет абсолютно никаких, становится экономически нецелесообразной.

— Что будет с автоцентром?

— Мы работаем с автомобилями BMW с 2009 года. С каждым новым годом, с каждой новой моделью, представляемой концерном BMW, наша страсть к автомобилям баварской марки только увеличивается. Более чем за 10 лет работы нами реализованы и обслужены тысячи автомобилей. Мы дорожим партнерскими отношениями с нашими клиентами, а их у нас уже больше 10 000, поэтому мы всегда стремились и стремимся сохранить их лояльность. Дальнейший вектор развития нашего автоцентра мы видим в направлении постгарантийного обслуживания автомобилей BMW и предоставлении максимально широкого спектра услуг по более доступным ценам, за счет снижения стоимости нормо-часа и предоставления клиенту возможности выбора устанавливаемых запасных частей. Также клиентам будет доступен наш шоурум, где можно будет приобрести автомобили марки BMW, новые и с пробегом, которые перед продажей будут досконально проверены нашими специалистами.

— Сколько новых машин было продано за время работы автоцентра?

— 692 автомобиля и 31 мотоцикл.

— Что будет со штатом?

— Мы отказались от дилерства, но не отказываемся от BMW и наших клиентов, перед которыми у нас есть обязательства. В настоящий момент в автоцентре работает 58 сотрудников и как бизнес мы продолжаем свою работу: будем делать то, что умеем очень хорошо, — оказывать услуги по сервисному обслуживанию автомобилей и мотоциклов концерна BMW.