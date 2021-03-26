Ученые выяснили, может ли частое употребление еды вне дома влиять на здоровье

Источник материала: Tut.by

Ученые описали, как питание вне дома может отразиться на состоянии здоровья, пишет Medicalxpress.



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Еда в заведениях (особенно в сетях быстрого питания), как правило, содержит больше жира и натрия, и меньше овощей, фруктов, пищевых волокон и антиоксидантов.

«Новые, хотя и ограниченные, данные свидетельствуют о том, что частое питание вне дома связано с повышенным риском таких хронических заболеваний, как ожирение, диабет», — пояснил ведущий исследователь Вэй Бао, доктор медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии колледжа общественного здравоохранения университета штата Айова, США.

Исследователи проанализировали данные из анкет, разосланных более 35 тысячам взрослых в возрасте 20 лет и старше, участвовавшим в национальном американском исследовании здоровья и питания за 1999−2014 годы. Респонденты сообщили о своих диетических привычках, включая частоту приема пищи, приготовленной вне дома. Эти записи связали с записями о смерти до 31 декабря 2015 года.

Эксперты заметили, что очень частое употребление (два приема пищи или более в день) блюд, приготовленных не дома, в значительной степени связано с повышенным риском смертности от разных причин.

«Основной вывод в том, что частое потребление еды, приготовленной вне дома, может быть нездоровой привычкой», — заключили ученые.

«Это одно из первых исследований, в котором количественно определена связь между питанием вне дома и смертностью», — заключил доктор Бао. По его словам, необходимы дальнейшие исследования, чтобы более внимательно изучить связь употребления еды, приготовленной вне дома, со смертью от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других хронических заболеваний.