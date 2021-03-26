Таможенники нашли у прилетевшей из Вены пассажирки 150 тысяч евро. Она может попасть под «уголовку»

Источник материала: Tut.by

У белоруски, которая возвращалась в Минск самолетом из Вены, в аэропорту таможенники нашли незадекларированные 150 тысяч евро, сообщает Минская региональная таможня. Сейчас проводят проверку по статье Уголовного кодекса, по которой предусмотрен штраф или ограничение свободы до 5 лет.



Снимок носит иллюстративный характер

Женщина 65 лет летела рейсом Вена — Минск. В Беларуси в аэропорту для прохождения таможенной границы она выбрала «зеленый» коридор. Когда пенсионерке сотрудники таможни стали задавать стандартные вопросы, они обратили внимание на тревожность гражданки и попросили ее все-таки проследовать по «красному» коридору.

Во время осмотра багажа и ручной клади женщины работники таможни обнаружили больше 10 тысяч евро. А при личном досмотре в карманах жилета нашли два конверта, в которых лежало по 20 тысяч евро, и один, где она спрятала свертками еще 38 тысяч евро. На женщине был надет красный тканевый самодельный пояс с семью отсеками, в котором она пыталась провезти еще 73 тысячи евро. В нем были преимущественно купюры номиналом 200 и 500 евро.



Фото: ГТК

Общая сумма, найденная у пенсионерки, почти в 18 раз превысила размер той, которую по закону можно перевозить через таможенную границу и не декларировать.

Минская региональная таможня проводит по этому факту проверку по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса (Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в крупном размере наличных денежных средств или денежных инструментов). Такое нарушение может наказываться штрафом, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.



Фото: ГТК

ГТК напоминает, что при перемещении через таможенную границу наличных денег на сумму больше 10 тысяч долларов в эквиваленте, их нужно обязательно письменно декларировать. При этом в декларации нужно указать, откуда человек взял эти деньги и зачем их везет.

Если через таможенную границу нужно перевезти сумму больше 100 тысяч долларов в эквиваленте, таможенному органу дополнительно нужно предоставить документы, которые подтвердят происхождение этих средств.