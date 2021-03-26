Терпение закончилось. Вот что сделал слон, которого преследовали назойливые туристы

Источник материала: Tut.by

Всякому терпению есть предел. И не только у людей. Это наглядно продемонстрировал слон на Шри-Ланке, которого слишком долго преследовали назойливые туристы. В какой-то момент животное очень разозлилось. Мы не будем спойлерить, а скажем лишь, что мужчины сильно пожалели. Теперь наверняка при диких зверях они будут вести себя гораздо тактичнее.