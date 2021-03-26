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Польша вводит санкции против судьи, приговорившего главу Союза поляков к 15 суткам ареста

26.03.2021 13:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Судье, который осудил на 15 суток ареста председателя не признанного властями Союза поляков Беларуси Анжелику Борис, бессрочно будет запрещен въезд в Польшу.

Об этом на пресс-брифинге сообщил глава канцелярии премьера Михал Дворчик, сообщает tut.by портал wiadomosci.onet.pl.

«В соответствии с указаниями премьер-министра Матеуша Моравецкого судье, который приговорил Анжелику Борис к 15 суткам ареста, бессрочно будет запрещен въезд на территорию Республики Польша», — сообщил Дворчик.

Он отметил, что правительство Польши будет принимать меры по поводу всех поляков, которые подвергаются репрессиям в Беларуси, а каждый белорусский чиновник и каждый, кто участвует в репрессиях против польского меньшинства в Беларуси, «пострадает от последствий».

«На данный момент мы готовим план действий, направленных на помощь пострадавшим. Мы также рассчитываем на солидарность наших европейских партнеров. Соглашаться с преследованием людей только за то, что они имеют польскую национальность, категорически нельзя, — подчеркнул он.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда назвал беспрецедентной ситуацию с преследованиями поляков в Беларуси. Об этом он заявил по итогам встречи в Бюро национальной безопасности с руководителями спецслужб, посвященной задержаниям членов Союза поляков Беларуси.

«Мы будет предпринимать новые шаги на международной арене, в том числе в рамках Европейского совета. Мы поднимаем вопрос поляков в Беларуси во всех доступных нам международных организациях. Глава нашего МИД ранее поднял этот вопрос в ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО», - сказал Дуда, которого цитирует Польское радио.

Глава Союза поляков Беларуси Анжелика Борис арестована на 15 суток, активист союза Анджей Почобут задержан на 72 часа.

 
 
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Судье, который осудил на 15 суток ареста председателя не признанного властями Союза поляков Беларуси Анжелику Борис, бессрочно будет запрещен въезд в Польшу.
 
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