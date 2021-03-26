Белсата » Игорь Ильяш и политзаключенная журналистка Екатерина Андреева. Решением суда книга признана "экстремистской". Авторы книги – журналист «и политзаключенная журналисткаРешением суда книга признана "экстремистской".





По закону, в Беларуси запрещено распространение изданий, признанных экстремистскими. Также должен блокироваться доступ к сайтам, где они размещены.





Содержание информационной продукции, включенной в список экстремистских материалов, объявлению не подлежит. В ходе обысков издания, признанные экстремистскими, могут быть изъяты и впоследствии уничтожены.





Книгу Екатерины Андреевой и Игоря Ильяша «Белорусский Донбасс», изданную в Украине прошлым летом, презентовали в Беларуси 19 февраля. Буквально несколько экземпляров, так как тираж рискует быть арестованным на границе, без соавтора, которая сейчас в заключении: мероприятие состоялось в посольстве Украины в Минске и было приурочено к седьмой годовщине Революции достоинства.





Работа над книгой у Екатерины и Игоря заняла несколько лет. Она показывает людей, которые воевали на Донбассе как с одной, так и другой стороны, а также раскрывает ряд сопутствующих вопросов, которыми тема обросла за годы работы над ней.





Это, например, личное отношение белорусских спецслужб к участникам конфликта, нелегальная торговля белорусских предприятий, в том числе государственных, с фирмами, которые, согласно СБУ, финансируют терроризм в Украине, судьба белорусов, воевавших в группе Вагнера, и другие.





При этом еще в декабре 2020 года у прибывшего из Украины журналиста Романа Васюковича изъяли несколько экземпляров книги. В них таможенники усмотрели признаки "экстремизма". Против самого журналиста составили протокол, хотя книга до сегодняшнего дня не считалась "экстремистской".