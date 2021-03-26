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Роуминг в ЕАЭС планируют отменить к 2025 году
26.03.2021 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мар – Sputnik. Роуминг в ЕАЭС могут отменить к 2025 году, сообщил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев во время онлайн-брифинга в
По его словам, на уровне глав правительств стран "пятерки" этот вопрос обсуждался неоднократно, выработан план перехода на "домашние" тарифы внутри всего ЕАЭС.
"Мы находимся в стадии реализации плана, создаем условия для перехода операторов объединения на домашний роуминг, так называемый. Чтобы люди могли ездить в страны союза фактически по внутренним тарифам", - отметил Шаккалиев.
Он добавил, что у операторов пока есть вопросы по отмене роуминга. Эти вопросы нужно урегулировать в правовом поле, а также технически. Возможности у операторов разные, и это нужно учитывать.
"Но горизонт – 2025 год. Мы ставим эту задачу к такому времени, чтобы операторы подготовились предоставлять такие услуги. Свобода общения для жителей нашего союза – это как основа, мы ставим ее во главу угла при создании ЕАЭС", - подчеркнул министр.
По словам Шаккалиева, сейчас голосовой мобильный трафик падает. Люди чаще общаются с помощью мессенджеров, превалируют текстовые общения, а также голосовые чаты. Но реализовать идею свободного общения с помощью мобильной сети внутри объединения нужно, убежден представитель ЕЭК.
Арман Шаккалиев привел в пример работу по отмене роуминга между Беларусью и Россией. Не исключено, что 2 апреля роуминг будет окончательно отменен между двумя странами.
© Sputnik / Михаил Воскресенский
"Для нас важен опыт российских и белорусских операторов. Это технические нюансы, вопросы транзита, мы наблюдали за работой этой. И результат, который достигнут – полезен и для ЕАЭС. Возможно, мы будем идти с опережением в таком случае, учитывая опыт РБ и РФ", - подчеркнул министр.
Отмена роуминга между Беларусью и Россией
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Процедурные вопросы по отмене роуминга планируется завершить ко Дню единения народов Беларуси и России.
Ранее стало известно, что в ноябре прошлого года операторы связи в Беларуси и России начали тестирование новых тарифов в роуминге, что включает снижение ставки интерконнекта с 30 центов до 1,5 цента за минуту. В свою очередь это привело к снижению стоимости связи для клиентов операторов на территории двух стран.
Работа над отменой роуминга в Союзном государстве ведется с 2017 года.
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Все это время операторы будут проводить техническую подготовку для отмены барьеров в мобильной связи между странами "пятерки", сообщили в ЕЭК.
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