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Роуминг в ЕАЭС планируют отменить к 2025 году

26.03.2021 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мар – Sputnik. Роуминг в ЕАЭС могут отменить к 2025 году, сообщил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев во время онлайн-брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik.

По его словам, на уровне глав правительств стран "пятерки" этот вопрос обсуждался неоднократно, выработан план перехода на "домашние" тарифы внутри всего ЕАЭС.

"Мы находимся в стадии реализации плана, создаем условия для перехода операторов объединения на домашний роуминг, так называемый. Чтобы люди могли ездить в страны союза фактически по внутренним тарифам", - отметил Шаккалиев.

Он добавил, что у операторов пока есть вопросы по отмене роуминга. Эти вопросы нужно урегулировать в правовом поле, а также технически. Возможности у операторов разные, и это нужно учитывать.

"Но горизонт – 2025 год. Мы ставим эту задачу к такому времени, чтобы операторы подготовились предоставлять такие услуги. Свобода общения для жителей нашего союза – это как основа, мы ставим ее во главу угла при создании ЕАЭС", - подчеркнул министр.

По словам Шаккалиева, сейчас голосовой мобильный трафик падает. Люди чаще общаются с помощью мессенджеров, превалируют текстовые общения, а также голосовые чаты. Но реализовать идею свободного общения с помощью мобильной сети внутри объединения нужно, убежден представитель ЕЭК.

Арман Шаккалиев привел в пример работу по отмене роуминга между Беларусью и Россией. Не исключено, что 2 апреля роуминг будет окончательно отменен между двумя странами.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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"Для нас важен опыт российских и белорусских операторов. Это технические нюансы, вопросы транзита, мы наблюдали за работой этой. И результат, который достигнут – полезен и для ЕАЭС. Возможно, мы будем идти с опережением в таком случае, учитывая опыт РБ и РФ", - подчеркнул министр.

Отмена роуминга между Беларусью и Россией

Комиссия Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике посчитала возможным отменить телефонный роуминг между странами со 2 апреля.

Процедурные вопросы по отмене роуминга планируется завершить ко Дню единения народов Беларуси и России.

Ранее стало известно, что в ноябре прошлого года операторы связи в Беларуси и России начали тестирование новых тарифов в роуминге, что включает снижение ставки интерконнекта с 30 центов до 1,5 цента за минуту. В свою очередь это привело к снижению стоимости связи для клиентов операторов на территории двух стран.

Работа над отменой роуминга в Союзном государстве ведется с 2017 года.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Все это время операторы будут проводить техническую подготовку для отмены барьеров в мобильной связи между странами "пятерки", сообщили в ЕЭК.
 
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