ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Экс-возлюбленный покойной Жанны Фриске снова стал отцом

26.03.2021 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

В семье российского ведущего Дмитрия Шепелева случилась радость: новая девушка экс-возлюбленного Жанны Фриске родила ребенка.

Бывший ведущий программы "На самом деле" продолжает растить сына Платона от певицы Фриске. После смерти гражданской жены, звездный отец сумел построить отношения с дизайнером Екатериной Тулуповой, несмотря на осуждения публики. Теперь же Шепелев вышел на новый уровень в отношениях с новой избранницей.

Шепелев принимает поздравления в сети: новая возлюбленная бывшего бойфренда Жанны Фриске родила ему сына.

Как сообщило издание Star Hit, роды Тулуповой прошли в элитном центре в Лапино, и для обоих родителей - это малыш стал вторым, так как дизайнер растит дочь от первого брака.

Подписчики экс-ведущего ТНТ бурно отреагировали на пополнение в семье и поспешили прокомментировать рождение брата Платона в соцсетях, пожелав ему счастья и здоровья.

Напомним, что до этого в сети обсуждали увольнение Шепелева с телеканала ТНТ и его признания в шоу Ксении Собчак.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая спутница скандального телеведущего родила ребенка и с радостью принимает поздравления от поклонников и друзей семьи.
 
Новости дня
Новости разные
 
Суддзі, якая вынесла прысуд старшыні Саюзу палякаў, бестэрмінова забароняць уезд у Польшчу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by