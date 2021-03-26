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Экс-возлюбленный покойной Жанны Фриске снова стал отцом
26.03.2021 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В семье российского ведущего Дмитрия Шепелева случилась радость: новая девушка экс-возлюбленного Жанны Фриске родила ребенка.
Бывший ведущий программы "На самом деле" продолжает растить сына Платона от певицы Фриске. После смерти гражданской жены, звездный отец сумел построить отношения с дизайнером Екатериной Тулуповой, несмотря на осуждения публики. Теперь же Шепелев вышел на новый уровень в отношениях с новой избранницей.
Шепелев принимает поздравления в сети: новая возлюбленная бывшего бойфренда Жанны Фриске родила ему сына.
Как сообщило издание Star Hit, роды Тулуповой прошли в элитном центре в Лапино, и для обоих родителей - это малыш стал вторым, так как дизайнер растит дочь от первого брака.
Подписчики экс-ведущего ТНТ бурно отреагировали на пополнение в семье и поспешили прокомментировать рождение брата Платона в соцсетях, пожелав ему счастья и здоровья.
Напомним, что до этого в сети обсуждали
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Новая спутница скандального телеведущего родила ребенка и с радостью принимает поздравления от поклонников и друзей семьи.
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