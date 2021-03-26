Экс-возлюбленный покойной Жанны Фриске снова стал отцом

Источник материала: Sputnik Беларусь

В семье российского ведущего Дмитрия Шепелева случилась радость: новая девушка экс-возлюбленного Жанны Фриске родила ребенка.

Бывший ведущий программы "На самом деле" продолжает растить сына Платона от певицы Фриске. После смерти гражданской жены, звездный отец сумел построить отношения с дизайнером Екатериной Тулуповой, несмотря на осуждения публики. Теперь же Шепелев вышел на новый уровень в отношениях с новой избранницей.

Шепелев принимает поздравления в сети: новая возлюбленная бывшего бойфренда Жанны Фриске родила ему сына.

Как сообщило издание Star Hit, роды Тулуповой прошли в элитном центре в Лапино, и для обоих родителей - это малыш стал вторым, так как дизайнер растит дочь от первого брака.

Подписчики экс-ведущего ТНТ бурно отреагировали на пополнение в семье и поспешили прокомментировать рождение брата Платона в соцсетях, пожелав ему счастья и здоровья.

Напомним, что до этого в сети обсуждали увольнение Шепелева с телеканала ТНТ и его признания в шоу Ксении Собчак .

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