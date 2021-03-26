«Белорусский Донбасс» признан экстремистской книгой

26 марта суд Октябрьского района Минска признал книгу журналистов Екатерины Андреевой и Игоря Ильяша «Белорусский Донбасс» экстремистской и постановил внести ее в список экстремистских материалов. Процесс вела судья Ольга Бируля.





Заинтересованным лицом в гражданском процессе по книге признан журналист «Настоящего времени» Роман Васюкович, которого задержали с двумя экземплярами книги в аэропорту Минска по прилете из Киева 11 декабря. Книги у Васюковича изъяли, чтобы проверить на наличие экстремизма.

Ильяша признали заинтересованным лицом по его ходатайству накануне процесса. Еще одно заинтересованное лицо — Министерство информации, представитель которого в суд не явился, ведомство ходатайствовало о рассмотрении дела без своего участия. Отдел внутренних дел на воздушном транспорте, сотрудники которого задерживали Васюковича и изымали книги, представлял капитан Андрей Бобарико.

Книга-фантом

Книга была издана в 2020 году в украинском издательстве «Фолио», вышло два тиража по 1 тысяче экземпляров. «Белорусский Донбасс» — это журналистское исследование о белорусах на войне в Украине, роли спецслужб и лично Лукашенко.

Для Беларуси книга остается фантомом, бумажный вариант мало кто видел. Приобрести можно только электронный вариант издания.



Игорь Ильяш

Накануне судебного процесса один из авторов «Белорусского Донбасса» Игорь Ильяш рассказал Naviny.by, что у него нет даже авторских экземпляров. Не было этой книги и у его супруги Екатерины Андреевой. Она и еще одна журналистка телеканала «Белсат» Дарья Чульцова 18 февраля приговорены к двум годам лишения свободы в колонии общего режима за стрим с «площади Перемен» в Минске, где проходила акция в память о Романе Бондаренко.

Ильяш расценивает ситуацию вокруг книги как парадоксальную, потому что к нему как к автору нет претензий: «Официальной информации я не имел никакой. Мне известно, что существует заключение экспертной комиссии о том, что в книге содержатся признаки проявления экстремизма. Уже после появления этого заключения в феврале состоялась презентация книги в посольстве Украины в Минске. Ни до, ни после я не был поставлен в известность, что к книге имеются какие-то претензии».

Претензии были только к журналисту телеканала «Настоящее время» Роману Васюковичу.

Что говорит экспертиза

Экспертное заключение Минской областной экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков экстремизма было составлено 29 января 2021 года.

Состав комиссии: Ольга Топдемир (замначальника Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Миноблисполкома), Тамара Вятская (журналист), историки Артур Зельский, Алексей Катичев, психолог Нина Грамузова, правоведы Максим Цупа и Николай Максимович.

Эксперты сделали вывод, что в книге есть признаки «разжигания расовой, национальной или религиозной вражды или розни, пропаганды исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к расовой, национальной, религиозной принадлежности, пропаганды и публичного демонстрирования нацистской символики и атрибутики, материалы и инструкции по взрывному делу».





5:0 в пользу судьи

Ильяш ходатайствовал о вызове экспертов, признавших его книгу экстремистской, в суд в качестве свидетелей. Он аргументировал это тем, что в их заключении нет никакой аргументации, только вывод. Ряд формулировок вообще не имеет никакого отношения к реальности, сказал в суде Ильяш.

Он отметил, что «заключение экспертов составило впечатление, что книгу они не открывали, а решение — это калька с какого-то документа».

Ильяш настаивает, что их с Екатериной Андреевой книга не разжигает расовую или национальную рознь, как написано в заключении экспертов, не демонстрирует нацистскую символику (в ней нет иллюстраций), не содержит никаких инструкций по взрывному делу.

Также он ходатайствовал истребовать оригиналы документов — протокола об изъятии книги и экспертного заключения. В настоящее время в суде имеются только копии. Участники процесса не возражали против ходатайства, но судья отказала, отметив, что нет оснований не доверять копиям.

Говоря об экспертном заключении, Бируля отметила, что оно было составлено опытными специалистами, которые были проинформированы об ответственности за свое заключение.



Антон Гашинский

Адвокат Васюковича Антон Гашинский ходатайствовал отложить дело и привлечь независимого эксперта для оценки книги. Все заинтересованные лица согласились с ходатайством, но судья вновь отказала. Тогда Гашинский ходатайствовал об экспертизе в Республиканской комиссии, его поддержали все заинтересованные. Судья опять отказала. Также она отказала в ходатайстве о присутствии Мининформа на процессе. Судья отказала.

«В связи с последними событиями возникает подозрение»

Воспользовавшись своим правом задавать вопросы, Ильяш спросил у представителя ОВД на воздушном транспорте Андрея Бобарико, на каком основании его книгу заподозрили в экстремизме.



Андрей Бобарико

Бобарико рассказал, что у оперативных сотрудников Погранкомитета имеются списки лиц, на которых надо обратить особое внимание при прохождении границы. Васюкович был в таком списке, и поступило «указание таможне его посмотреть».

«Обратили внимание на название. Причем здесь Донбасс? Обратили внимание на бело-красно-белый флаг на плече солдата», — сказал Бобарико. На обложке книги изображен солдат с шевроном в национальных цветах на плече.

Бобарико согласился, что ни цвета, ни сам бчб-флаг не признаны экстремистскими, но «в связи с последними событиями возникает подозрение». Представитель ОВД сказал, что если бы Васюкович вез подобную книгу «год назад, такого бы не было».

Как рассказал Роман Васюкович, книги он купил в магазине в центре Киева: «Хотел попросить автограф для себя у одного из авторов, то есть одну оставить себе, а другую подарить автору. Я не собирался распространять».



Роман Васюкович

Васюкович ходатайствовал о том, чтобы в суд вызвали сотрудников таможни и Погранкомитета, которые его задерживали, чтобы они объяснили, почему возникли вопросы к книге и на основании какого списка его задержали. Судья конечно же в ходатайстве отказала.

Позиция Ильяша в суде была такая: «Экспертное заключение сфальсифицировано, иначе маразматично абсурдный вывод не был бы сформулирован. Я воспринимаю иск в отношении книги как акт политического преследования за свободу мысли».

После этого заявления судья Бируля спросила Ильяша, привлекался ли он к уголовной или административной ответственности. Он ответил, что привлекался по статье 23.34 КоАП. То ли в шутку, то ли всерьез судья спросила: «Статья 23.34 — это что?» «Это нарушение закона о проведении массовых мероприятий», — ответил Ильяш.

Адвокат Гашинский в прениях отметил, что основное доказательство — заключение экспертной комиссии. При этом он отметил, что трое экспертов имеют стаж экспертизы до полутора лет, то есть их квалификация недостаточна. Адвокат также обратил внимание, что формулировки экспертизы не точные, выводы не имеют аргументации. Он считает, что заключение не должно было приниматься как доказательство в суде.

Истец в прениях выступать отказался.

Какие будут последствия решения суда

Пока решение суда в законную силу не вступило, на обжалование есть 15 дней. Затем книга будет внесена в список экстремистских материалов. Это означает, что за владение этой книгой можно попасть под суд.

Для Романа Васюковича перспективы туманны. Когда его задерживали в аэропорту, книга не была признана экстремисткой. Однако на основании заключения экспертной комиссии на Васюковича составили административный протокол, а 19 марта состоялось судебное заседание по административному делу за хранение и перевозку информационной продукции, которая содержит призывы к экстремистской деятельности или пропагандирует такую деятельность. Суд вернул административный протокол на доработку .

Ильяш недоумевает, как такое возможно с учетом того, что закон обратной силы не имеет. Он не понимает, как можно запрещать книгу, называя ее экстремистской, не видя ее и не читая.

По словам Ильяша, когда «Белорусский Донбасс» только писалась, он с Екатериной Андреевой предполагал, что у книги могут быть проблемы в Беларуси, именно поэтому они даже не пытались вести в страну хотя бы часть тиража:

«Мы знали, насколько спецслужбы не выносят эту тему. Я говорю об участии белорусов в войне на Донбассе и о том, что вся официальная политика Минска строилась на нейтралитете Беларуси по вопросу Донбасса. Это лицемерие, на мой взгляд. Мы убедились, что Беларусь была на стороне России в этом конфликте, что демонстрирует отношение к его участникам. Мы убедились, что все, кто воевал на стороне Украины, тотально преследовались, а большинству из тех, кто участвовал в боевых действиях на стороне ДНР, не грозило ничего. Они возвращались в Беларусь, меняли документы и спокойно жили. Мы писали об этом раньше, мы знали нервную реакцию спецслужб на развенчивание образа миротворца. Эта повестка теперь неактуальна, но это та неудобная правда, которую власти хотели бы скрыть».