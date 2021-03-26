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«Что ж, Каллаур долго боролся, но его силы небезграничны. Ситуация в экономике критичная. Сокращения в госсекторе уже набирают обороты. Забастовки (пока единичные) проходят уже не только на флагманах. Убыточных предприятий все больше. Даже «Гродно-Азот» отчитался о чистом убытке в 35 млн долларов. В 2019 году чистая прибыль была 39 млн, в 2018 – 76 млн. Это крутое пике, - пишет «Ник и Майк». - А еще на носу посевная. Банки отказывают колхозам в кредитах впервые за долгое время. Губернаторы могут управлять снегом, но пока не нашли Золотую антилопу, которая могла бы производить деньги. И скатерть-самобранка тоже никак не отыскивается».

«Но они так умеют планировать, что даже постановление Совмина о показателях развития экономики вышло с грифом ДСП. Это успех», - иронизирует «Ник и Майк».

«Нацбанк обязан был повышать ставку рефинансирования как минимум до 10%. А если бы хотел регулировать валютный курс, то обязан был бы ставку рефинансирования даже удвоить временно, а при стабилизации ситуации снижал бы ее».

«Видимо, задействует другие механизмы: вмешивается в процентную политику коммерческих банков, куда не следовало бы влезать, вмешивается в процентную политику по депозитам, особенно в иностранной валюте. Мы же видим, что ставки по долларовым депозитам держатся на уровне 2,3% максимум. Именно поэтому и происходит огромный отток валюты из банков – ставка явно должна быть выше», - предупредил эксперт.

«Можно прогнозировать, что курс будет держаться в рамках намеченного коридора (в данный момент это 2,59-2,63 за доллар), до определенного момента. А потом может быть все что угодно, начиная от роста курса и заканчивая дефицитом валюты в банках, как это было в 2011 году. Исходя из того, что политический кризис в стране далек от завершения, можно предположить, что в ближайшее время улучшения ситуации ждать не приходится».

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Как пишет телеграм-канал, следующий ориентир для властей, вероятнее всего, - 2,8 рубля за доллар.Как писал, 3 марта Национальный банк Беларуси оставил ставку рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности – 7,75%. Однако годовая инфляция уже в прошлом месяце достигла 8,7%.Вот как это решение прокомментировал экс-глава Нацбанка БеларусиТаким образом, по егот словам, Нацбанк перестал использовать ставку рефинансирования «как инструмент стабильности на денежном рынке».Как считает Богданкевич, в условиях роста экономики решение Нацбанка «заморозить» ставку рефинансирования на краткосрочный период было бы более-менее приемлемым, «но в условиях стагнации экономики это приведет к более быстрой девальвации, инфляции – к усугублению ситуации».А вот что ранее о ситуации на валютном рынке Беларуси писал сайт, специализирующийся на финансовых новостях: