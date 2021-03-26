«Вся дичь, которая творится, – от него». 6 фактов о заместителе главы ГУБОПиК Бедункевиче

Источник материала: UDF



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«Бедункевич … вся дичь, которая творится, — от него. У меня о нем нет хороших слов. Я убежден, что Бедункевича будут допрашивать его же сотрудники, некоторые — с особой радостью», – отметил Станислав Лупоносов.

«Начальники — Карпенков и Бедункевич, — вечно рассказывали, что в Украине все плохо, там бандеровцы, а вот в России — «хорошо», там «работники милиции больше зарабатывают». Это недалекая мотивация. Службы Беларуси там нет, нет там патриотизма белорусского, патриоты, для которых Беларусь что-то значит, на небольших должностях».

Борется с фанатами

«Конечная цель — привлечь в фан-сектора, на все остальные трибуны истинных любителей футбола. Законопослушных, преданных своим командам болельщиков, которые будут приходить на стадион с друзьями и семьями. Хулиганы же, наоборот, должны стать на аренах персонами нон грата, чтобы не грянули польские, балканские, украинские варианты развития околофутбольных событий».

Был свидетелем по «делу семнадцати»

История с кражей 270 тысяч долларов

Заявил, что пособники фашистов, использовавшие БЧБ-флаг, «по своей жестокости порой превосходили даже немецких изуверов»

«С помощью этих стягов себя выделяли и пособники захватчиков. Они жгли родные города и села, погубив бессчетное множество земляков. И по своей жестокости порой превосходили даже немецких изуверов…», – заявил Бедункевич.

Обвиняется в подготовке провокации против Сергея Тихановского

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