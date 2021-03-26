Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

ТАСС

«Производители уже отгружают на 30-50% меньше товаров, чем до начала пандемии. На высокотехнологичные товары, такие как смартфоны, видеокарты, ноутбуки, мониторы, телевизоры, наибольшее влияние оказывает дефицит компонентой базы, микросхем, LCD и OLED матриц. На крупную бытовую технику основное влияние оказывает дефицит контейнеров и пятикратный рост стоимости фрахта», - считает он.

«Телевизоры малых дюймов, принтеры, МФУ уже подорожали на 5-15%, и новые поставки будут выше еще на 10-15%. Наибольший рост за последние полгода был зафиксирован в ноутбуках низкого ценового сегмента и в видеокартах», - указывает он.

Позиция ретейлеров

Рост себестоимости

«В этом году рост цен будет практически на все. Плюс частично рост цен будет оправдан гиперинфляцией за счет того, что Европа, Америка печатали деньги нон-стоп. На рынке много денег, не обеспеченных ничем», - считает эксперт.

«Себестоимость устройств будет расти, она будет пересматриваться постоянно. Уже сейчас мы видим, что новая линейка смартфонов Samsung A серии, например A52, в этом году стоит от 27 тыс. рублей. В прошлом году - от 20 тыс. рублей. Это не связано с курсом рубля, это связано с себестоимостью и дефицитом», - добавляет Муртазин.

Дефицит

«Сейчас на рынке обсуждается вопрос: насколько хуже будет 2022 год, потому что 2021 год будет крайне плохим для производства, поставок. Надежды возлагают на следующий год, в этом году мы получим очень большие проблемы, и каждый будет выкручиваться, как может. Дефицит по тем или иным продуктам будет наблюдаться, и дефицит нешуточный», - поделился в беседе с ТАСС Муртазин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Рост цен будет практически на все»: Электроника в России подорожает на 20% Производители уже отгружают на 30-50% меньше товаров, чем до начала пандемии.