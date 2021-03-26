Спасатели опубликовали запись разговора с женщиной, которая застряла в горящем доме с тремя детьми. Слабонервным лучше не слушать (видео)

Источник материала: Onliner

Вчера вечером в поселке Стрешин Жлобинского района произошел пожар. В этот момент женщина и трое ее сыновей оказались заблокированы на втором этаже постройки. Сегодня на сайте МЧС появилась запись разговора женщины с диспетчером. От прослушивания дорожки становится не по себе.

Сообщается, что женщина заметила пожар, испугалась и решила вместе с детьми подняться на мансардный этаж, после чего позвонила спасателям.

— Я обежал вокруг дома, так как в этот момент наша диспетчер была на связи с хозяйкой, и та, в свою очередь, сказала, что она и ее сыновья находятся на втором этаже в окне. Я заметил мать и троих детей, но поставить трехколенную лестницу не было возможности. Поэтому через горящую веранду с моим коллегой Василием проникли в дом и поднялись на второй этаж. Я взял на руки двоих мальчишек, а коллега — третьего ребенка и за руку их мать. Накрыли всех покрывалами и одеялами, а затем вывели на улицу, — рассказывает командир отделения Максим Тарасов.

Мать и дети были доставлены в больницу. После осмотра женщина отпущена домой, а дети оставлены в больнице для дополнительного медицинского обследования.

В результате пожара уничтожена веранда жилого дома, закопчены стены и потолок в доме. Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.