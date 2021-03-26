ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Серьезная авария у метро «Малиновка». Машина оказалась на остановке

26.03.2021 14:13 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

О ДТП, случившемся сегодня днем на пр. Дзержинского у станции метро «Малиновка», сообщило сразу несколько наших читателей. В результате аварии один из автомобилей вылетел за пределы проезжей части и врезался в конструкцию остановки. На место прибыло три машины скорой помощи.

Серьезная авария у метро «Малиновка». Машина оказалась на остановке

На месте аварии один универсал стоял против направления движения, второй автомобиль оказался на тротуаре и врезался в остановку. Очевидцы предполагают, столкновение, приведшее к таким последствиям, произошло из-за конфликта левого поворота.

Судя по фото и видео с места происшествия, не обошлось без пострадавших: медики грузили кого-то на носилки. Еще одной женщине помогли дойти до кареты скорой, пишут очевидцы.

Серьезная авария у метро «Малиновка». Машина оказалась на остановке

На пр. Дзержинского на выезд из центра города в сторону МКАД тут же стала собираться пробка.

Серьезная авария у метро «Малиновка». Машина оказалась на остановке

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О ДТП, случившемся сегодня днем на пр. Дзержинского у станции метро «Малиновка», сообщило сразу несколько наших читателей. В результате аварии один из автомобилей...
 
Новости дня
Новости разные
 
iPhone 11 Pro 30 дней пролежал на дне озера в Канаде - что с ним случилось
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by