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Квартира дня. Пивной паб, превращенный в дизайнерский дом в стиле поп-арт

26.03.2021 14:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Когда-то эта двухэтажная угловая постройка в лондонском районе Хэкни служила местным жителям обычным пабом шаговой доступности, каких в британской столице тысячи. Затем заведение выкупили и решили превратить в жилье. В итоге его хозяином стала дизайнер Мораг Майерскаф, которая создала здесь пространство в стиле поп-арт. Неудивительно, что получилось ярко и сочно.

Внешне здание по-прежнему напоминает паб Weavers Arms, которым оно и было большую часть своей истории. Желтый кирпич, первый этаж отделан черным деревом, большие окна. В какой-то момент хозяйкой постройки стала дизайнер Мораг Майерскаф, решившая переделать место для жизни и творческой работы. Площади (почти 420 кв. м) хватило для обеих функций.

Квартира дня. Пивной паб, превращенный в дизайнерский дом в стиле поп-арт
Квартира дня. Пивной паб, превращенный в дизайнерский дом в стиле поп-арт
Квартира дня. Пивной паб, превращенный в дизайнерский дом в стиле поп-арт
Квартира дня. Пивной паб, превращенный в дизайнерский дом в стиле поп-арт
Квартира дня. Пивной паб, превращенный в дизайнерский дом в стиле поп-арт
Квартира дня. Пивной паб, превращенный в дизайнерский дом в стиле поп-арт

В помещениях, которые прежде занимал собственно пивной бар, разместилась рабочая часть пространства: кабинет и студия. Как и в любом классическом британском пабе, помимо общественных помещений, в том же здании (обычно на втором этаже) располагалось жилье хозяев заведения. Его-то и трансформировала автор, вдохновившись американским поп-артом, прежде всего классиком стиля Роем Лихтенштейном с его яркими сочными красками. Нашлось место и для библиотеки с камином, и для двух спален, и для гостиной, столовой и кухни. Кроме этого, в бывшем пабе есть подвал, крытая терраса с летними комнатами и даже просторный гараж. Идеальное жилье для творческого человека рядом с тусовочным районом Шордич.

Квартира дня. Пивной паб, превращенный в дизайнерский дом в стиле поп-арт
Квартира дня. Пивной паб, превращенный в дизайнерский дом в стиле поп-арт
Квартира дня. Пивной паб, превращенный в дизайнерский дом в стиле поп-арт
Квартира дня. Пивной паб, превращенный в дизайнерский дом в стиле поп-арт
Квартира дня. Пивной паб, превращенный в дизайнерский дом в стиле поп-арт
Квартира дня. Пивной паб, превращенный в дизайнерский дом в стиле поп-арт

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Когда-то эта двухэтажная угловая постройка в лондонском районе Хэкни служила местным жителям обычным пабом шаговой доступности, каких в британской столице...
 
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