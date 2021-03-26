В Минске продают дом в счет погашения ущерба, нанесенного шведским бизнесменом. Цена - 879 тысяч

Источник материала: Tut.by

Органы принудительного исполнения выставили на аукцион дом в Зацени, который продается в счет погашения ущерба, нанесенного осужденным шведским бизнесменом Амидуллой Набизадой. Начальная цена — 879 тысяч рублей (около 334 тысяч долларов). Рассказываем, что это за дом и что за история.





Двухэтажный дом общей площадью в 462 квадратных метра находится на улице Стефановской, 29. Он расположен на участке в 12 соток. Вот как дом выглядит изнутри:





























Он выставлен на аукцион в счет погашения ущерба, который нанес осужденный в мае 2018 года на 8 лет за мошенничество шведский бизнесмен Амидулла Набизада. Общий размер ущерба — около 3 миллионов рублей.

Согласно постановлению следователя КГБ на дом в мае 2016 был года наложен арест. В марте 2019 года арест на дом наложил уже суд. При этом дом находится в собственности не самого Набизады, а другого человека.





К тому же в доме зарегистрированы люди, в том числе несовершеннолетние. По общему правилу, если коттедж купят, то новый собственник сможет выселить их через суд.

Аукцион начнется 14 апреля 2021 года на электронной площадке « Белюробеспечение ».

Кто такой Набизада?

Шведский бизнесмен Амидулла Набизада начал работать в Беларуси больше десятка лет назад, возглавив представительство инвесткомпании WH International Trading. Среди самых известных и успешных предприятий Набизады — новополоцкий «БелТитан», компания занимается производством полиэтилена, полиграфии и поликарбоната. Еще одно громкое начинание — «Барановичидрев», которое успеха не принесло.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На многих бизнес-форумах он расхваливал Беларусь как одну из самых интересных стран для инвестирования.

Но деятельностью бизнесмена заинтересовались силовики и пришли к выводу: он обманул партнеров на миллионы долларов. В итоге суд осудил его за мошенничество.