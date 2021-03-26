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В Минске продают дом в счет погашения ущерба, нанесенного шведским бизнесменом. Цена - 879 тысяч

26.03.2021 14:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Органы принудительного исполнения выставили на аукцион дом в Зацени, который продается в счет погашения ущерба, нанесенного осужденным шведским бизнесменом Амидуллой Набизадой. Начальная цена — 879 тысяч рублей (около 334 тысяч долларов). Рассказываем, что это за дом и что за история.


Двухэтажный дом общей площадью в 462 квадратных метра находится на улице Стефановской, 29. Он расположен на участке в 12 соток. Вот как дом выглядит изнутри:








Он выставлен на аукцион в счет погашения ущерба, который нанес осужденный в мае 2018 года на 8 лет за мошенничество шведский бизнесмен Амидулла Набизада. Общий размер ущерба — около 3 миллионов рублей.

Согласно постановлению следователя КГБ на дом в мае 2016 был года наложен арест. В марте 2019 года арест на дом наложил уже суд. При этом дом находится в собственности не самого Набизады, а другого человека.


К тому же в доме зарегистрированы люди, в том числе несовершеннолетние. По общему правилу, если коттедж купят, то новый собственник сможет выселить их через суд.

Аукцион начнется 14 апреля 2021 года на электронной площадке «Белюробеспечение».

Кто такой Набизада?

Шведский бизнесмен Амидулла Набизада начал работать в Беларуси больше десятка лет назад, возглавив представительство инвесткомпании WH International Trading. Среди самых известных и успешных предприятий Набизады — новополоцкий «БелТитан», компания занимается производством полиэтилена, полиграфии и поликарбоната. Еще одно громкое начинание — «Барановичидрев», которое успеха не принесло.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На многих бизнес-форумах он расхваливал Беларусь как одну из самых интересных стран для инвестирования.

Но деятельностью бизнесмена заинтересовались силовики и пришли к выводу: он обманул партнеров на миллионы долларов. В итоге суд осудил его за мошенничество.

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Двухэтажный дом общей площадью в 462 квадратных метра находится на улице Стефановской.
 
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