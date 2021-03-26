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В Минске продают дом в счет погашения ущерба, нанесенного шведским бизнесменом. Цена - 879 тысяч
Источник материала: Tut.by
Органы принудительного исполнения
Двухэтажный дом общей площадью в 462 квадратных метра находится на улице Стефановской, 29. Он расположен на участке в 12 соток. Вот как дом выглядит изнутри:
Он выставлен на аукцион в счет погашения ущерба, который нанес осужденный в мае 2018 года на 8 лет за мошенничество шведский бизнесмен Амидулла Набизада. Общий размер ущерба — около 3 миллионов рублей.
Согласно постановлению следователя КГБ на дом в мае 2016 был года наложен арест. В марте 2019 года арест на дом наложил уже суд. При этом дом находится в собственности не самого Набизады, а другого человека.
К тому же в доме зарегистрированы люди, в том числе несовершеннолетние. По общему правилу, если коттедж купят, то новый собственник сможет выселить их через суд.
Аукцион начнется 14 апреля 2021 года на электронной площадке «
Кто такой Набизада?
Шведский бизнесмен Амидулла Набизада начал работать в Беларуси больше десятка лет назад, возглавив представительство инвесткомпании WH International Trading. Среди самых известных и успешных предприятий Набизады — новополоцкий «БелТитан», компания занимается производством полиэтилена, полиграфии и поликарбоната. Еще одно громкое начинание — «Барановичидрев», которое успеха не принесло.
На многих бизнес-форумах он расхваливал Беларусь как одну из самых интересных стран для инвестирования.
Но деятельностью бизнесмена заинтересовались силовики и пришли к выводу: он обманул партнеров на миллионы долларов. В итоге суд осудил его за мошенничество.
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Двухэтажный дом общей площадью в 462 квадратных метра находится на улице Стефановской.
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