Британская Triumph собирается выпустить электрический спортбайк

Источник материала: Tut.by

Первый в истории известной британской мотофирмы полностью электрический мотоцикл должен быть представлен уже в текущем году.





Работа над новым мотоциклом, пока известном как Project TE-1, началась в 2019 году, а кроме Triumph в разработке электробайка принимает участие компания Williams Advanced Engineering, которая, в частности, поставляла начинку для электрических болидов чемпионата «Формула E».





Подогреть интерес к проекту британцы решили с помощью скетчей TE-1, на которых с классическим образом спортбайка диссонирует разве что отсутствие глушителя. Для него создатели обещают продуманную и оптимальную компоновку элементов электрической силовой установки и батареи, пониженный центр тяжести, высокую стабильность и простоту управления.









Подробностей пока мало. Известно, что TE-1 получит легкий и компактный электромотор разработки еще одной британской фирмы — Integral Powertrain. Весит агрегат 10 кг, развивая при этом 178 л. с. Бортовая 360-вольтовая электросистема позволит подзаряжать батарею от быстрых терминалов (перезарядка на 80% должна занять менее 20 минут). Динамических характеристик и запас хода электробайка в Triumph еще не обнародовали.





О сроках начала серийного выпуска мотоцикла также ничего не сообщается, но готовый прототип TE-1 британцы, если все пойдет по плану, покажут ближе к концу года.