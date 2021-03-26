ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Британская Triumph собирается выпустить электрический спортбайк

26.03.2021 14:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Первый в истории известной британской мотофирмы полностью электрический мотоцикл должен быть представлен уже в текущем году.


Работа над новым мотоциклом, пока известном как Project TE-1, началась в 2019 году, а кроме Triumph в разработке электробайка принимает участие компания Williams Advanced Engineering, которая, в частности, поставляла начинку для электрических болидов чемпионата «Формула E».


Подогреть интерес к проекту британцы решили с помощью скетчей TE-1, на которых с классическим образом спортбайка диссонирует разве что отсутствие глушителя. Для него создатели обещают продуманную и оптимальную компоновку элементов электрической силовой установки и батареи, пониженный центр тяжести, высокую стабильность и простоту управления.



Подробностей пока мало. Известно, что TE-1 получит легкий и компактный электромотор разработки еще одной британской фирмы — Integral Powertrain. Весит агрегат 10 кг, развивая при этом 178 л. с. Бортовая 360-вольтовая электросистема позволит подзаряжать батарею от быстрых терминалов (перезарядка на 80% должна занять менее 20 минут). Динамических характеристик и запас хода электробайка в Triumph еще не обнародовали.


О сроках начала серийного выпуска мотоцикла также ничего не сообщается, но готовый прототип TE-1 британцы, если все пойдет по плану, покажут ближе к концу года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый в истории известной британской мотофирмы полностью электрический мотоцикл должен быть представлен уже в текущем году.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белорусский Донбасс» признан экстремистской книгой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by