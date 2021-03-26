Серьезная авария у метро в Минске: VW влетел в остановку, на которой стояли люди

Источник материала: Tut.by

Автомобиль вылетел с дороги и врезался в остановку общественного транспорта около станции метро «Малиновка». Об этом AUTO.TUT.BY сообщили очевидцы.



Фото читателя TUT.BY

Происшествие случилось днем 26 марта. Читатели сообщают, что VW Touran врезался в остановку, когда там находились люди. На место аварии приехали несколько автомобилей скорой помощи. По информации очевидцев, пострадали по меньшей мере три человека. Сообщается, что серьезные травмы получил ребенок и его мать, также в аварии пострадал парень.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

(Будет дополнено.)













Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .