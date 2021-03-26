|
Серьезная авария у метро в Минске: VW влетел в остановку, на которой стояли люди
Источник материала: Tut.by
Автомобиль вылетел с дороги и врезался в остановку общественного транспорта около станции метро «Малиновка». Об этом AUTO.TUT.BY сообщили очевидцы.
Происшествие случилось днем 26 марта. Читатели сообщают, что VW Touran врезался в остановку, когда там находились люди. На место аварии приехали несколько автомобилей скорой помощи. По информации очевидцев, пострадали по меньшей мере три человека. Сообщается, что серьезные травмы получил ребенок и его мать, также в аварии пострадал парень.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
(Будет дополнено.)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Информации о пострадавших пока нет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)