iPhone 11 Pro 30 дней пролежал на дне озера в Канаде - что с ним случилось

Источник материала: Tut.by

Энджи Кэррьер (Angie Carriere) из Канады решила отпраздновать 50-летие на зимней рыбалке во время посещения озера Васкесу. Ее смартфон — iPhone 11 Pro — случайно упал в лунку и пролежал на дне 30 дней. Об этом сообщает 9to5mac со ссылкой на репортаж CTV News.





В интервью Энджи рассказала, что подозревала о таком развитии событий и даже говорила дочери, чтобы та поосторожней обращалась со своим гаджетом. Но за собственным смартфоном женщина все же не уследила. Достать устройство сразу у нее не получилось, но она вернулась за ним почти через месяц в надежде достать девайс и обменять в поддержке Apple.

Через несколько часов стараний с рыболовным крючком, магнитами и специальной подводной камерой Энджи удалось вернуть аппарат. Гаджет доставили домой, дали просохнуть и подключили к электросети — и он заработал. «В телефоне нет ничего неработающего, это потрясающе», — сказала героиня сюжета. Она добавила, что самыми важными данными в «утопленнике» для нее является библиотека фотографий, сделанных во время поездки.

Сам iPhone 11 Pro сертифицирован по стандарту IP68 и, по словам производителя, способен выдержать погружение в воду до 30 минут на глубине не более двух метров. Впрочем, девайс Энджи показал себя даже с еще лучшей стороны.