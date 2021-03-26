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iPhone 11 Pro 30 дней пролежал на дне озера в Канаде - что с ним случилось
Источник материала: Tut.by
Энджи Кэррьер (Angie Carriere) из Канады решила отпраздновать 50-летие на зимней рыбалке во время посещения озера Васкесу. Ее смартфон — iPhone 11 Pro — случайно упал в лунку и пролежал на дне 30 дней. Об этом сообщает
В интервью Энджи рассказала, что подозревала о таком развитии событий и даже говорила дочери, чтобы та поосторожней обращалась со своим гаджетом. Но за собственным смартфоном женщина все же не уследила. Достать устройство сразу у нее не получилось, но она вернулась за ним почти через месяц в надежде достать девайс и обменять в поддержке Apple.
Через несколько часов стараний с рыболовным крючком, магнитами и специальной подводной камерой Энджи удалось вернуть аппарат. Гаджет доставили домой, дали просохнуть и подключили к электросети — и он заработал. «В телефоне нет ничего неработающего, это потрясающе», — сказала героиня сюжета. Она добавила, что самыми важными данными в «утопленнике» для нее является библиотека фотографий, сделанных во время поездки.
Сам iPhone 11 Pro сертифицирован по стандарту IP68 и, по словам производителя, способен выдержать погружение в воду до 30 минут на глубине не более двух метров. Впрочем, девайс Энджи показал себя даже с еще лучшей стороны.
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Гаджет доставили домой, дали просохнуть и подключили к электросети - и он заработал.
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