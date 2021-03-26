Новая функция KTS 250 – определение реального пробега автомобиля.

Новая функция диагностического комплекса KTS 250 позволяет выявлять манипуляции с одометром.

Далеко не всегда удается с легкостью определить реальный пробег подержанного транспортного средства во время его осмотра. В большинстве автомобилей показания одометра можно изменить, не прибегая к сложным техническим операциям.

При этом оценочное количество автомобилей со скрученным пробегом очень высоко. Например, по данным автомобильного клуба Германии ADAC и немецкой полиции, каждый третий подержанный автомобиль в этой стране продаётся с заниженными показателями на одометре.

Новая функция компактного диагностического комплекса Bosch KTS 250 позволяет автомобильным экспертам получать данные о реальном пробеге, которые хранятся в различных электронных блоках автомобиля. Сравнивая эти данные с показаниями одометра, они могут легко определить, проводились ли с одометром манипуляции.

Этот фактор может существенным образом повлиять на реальную стоимость техники, что одинаково важно как для оценки лизинговых автомобилей, так и при покупке подержанных машин у частных лиц. Одновременно параметр реального пробега важен и для страховых фирм, рассчитывающих выплаты или стоимость ремонта после ДТП.

Данные о реальном пробеге хранятся в блоках управления различных систем автомобиля

Современные транспортные средства оснащаются все большим количеством различных блоков управления. Во многих случаях пробег автомобиля сохраняется не только в одометре приборной панели, но также и в блоках управления различных систем. Например, такая информация содержится даже в электроприводе сидений и парктронике.

Как-только диагностический комплекс Bosch KTS 250 подсоединяется к автомобилю через разъем OBD, он мгновенно позволяет считать реальный пробег, а также получить записи о возникавших ранее ошибках. Новая функция определения пробега создаёт список данных с цифрами пробега, хранящимися в различных системах автомобиля.

После сбора эти данные можно сразу отправить по беспроводной связи не только в сервисную мастерскую, но и вообще куда угодно, просто прикрепив их в качестве вложения к электронному письму.

Расширенная диагностика ЭБУ с помощью программного обеспечения ESI[tronic]

Bosch разработал диагностический комплекс KTS 250 специально для применения в мобильной диагностике. Его интуитивный интерфейс, базирующийся на операционной системе Android, отличается особой дружелюбностью по отношению к пользователям. С помощью программного обеспечения Bosch ESI[tronic], загруженного в память KTS 250, можно проводить диагностику практически любого транспортного средства.

После идентификации автомобиля по VIN-коду, пользователь получает информацию со всех блоков управления, установленных в автомобиле. Диагностический комплекс оснащен встроенной литий-ионной батареей, поддерживающей автономную работу в условиях мобильной диагностики. Во время рабочего процесса KTS 250 также подзаряжается от бортовой сети автомобиля, к которому он подключен через OBD-разъем.

Добавляя к функциям KTS 250 возможность определения реального пробега, Bosch расширяет область применения своего диагностического комплекса. Теперь KTS 250 будет одновременно полезен как для представителей страховых компаний, занимающихся расчетами выплат после ДТП, так и для автоподборщиков, определяющих состояние и реальную стоимость подержанных автомобилей.