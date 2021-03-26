Доллар начал дешеветь

Корзина валют подорожала на 0,10% из-за укрепления российского рубля. Доллар и евро подешевели.





Напомним, что вчера стоимость валютной корзины находилась на минимуме за 57 дней.





Курс доллара снизился всего на 0,0017 BYN до 2,6262 BYN/USD и покинул максимум почти за семь недель.





Предыдущие четыре дня доллар дорожал. Его курс за это время успел вырасти на 0,0308 BYN.





Курс евро упал на 0,0092 BYN до 3,0943 BYN/EUR. Евро дешевеет третий день. Его стоимость упала на 0,0214 BYN до минимума за 64 дня. С начала марта евро обвалился на 0,0719 BYN.





Курс российского рубля вырос на 0,0125 BYN до 3,4650 BYN/100 RUB.





Российский рубль дорожает второй день, а до этого его стоимость находилась на минимуме за 54 дня.





С начала месяца сотня российских рублей подешевела на 0,0378 BYN.





Итоги четвёртой недели марта на валютном рынке РБ

Первый месяц весны почти завершился. На следующей неделе осталось всего три дня мартовских торгов.





На уходящей неделе белорусский рубль девальвировался к доллару, но смог укрепиться к евро и значительно подорожать к российскому рублю:





курс доллара +0,0291 BYN (+1,12%);

курс евро −0,0035 BYN (−0,11%);

курс российского рубля −0,0416 BYN (−1,19%);

корзина валют −0,29%.





Накопительные итоги с начала марта 2021

С начала месяца белорусский рубль девальвировался только к доллару, значительно подорожав к евро и российскому рублю:





курс доллара +0,0205 BYN (+0,79%);

курс евро −0,0719 BYN (−2,27%);

курс российского рубля −0,0378 BYN (−1,08%);

корзина валют −0,76%.





Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра снизился на 42 копейки до 75,7576 российских рублей и оставил максимум почти за два месяца.





Официальный курс евро на завтра упал на 72 копейки до 89,2576 российских рублей.