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Источник: в организации нужных результатов также подозревается белорусский голкипер Родион Сямук

26.03.2021 14:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеграм-канал "Мутко против" проинформировал, что по словам источников в "Тамбове", в организации нужных результатов также подозревается белорусский вратарь Родион Сямук.

"По данным телеграм-канала, Александр Еркин и Дмитрий Герман подозреваются в том, что обеспечивали нужный "тотал" в таймах, а также "будет ли пенальти". Попались они довольно глупо — по словам источников служба безопасности букмекерской конторы идентифицировала одного из игроков по лицу, после чего передала данные в РФС.

При этом под подозрением не только матчи с "Краснодаром" и "Сочи", но и с "Динамо". К слову, по словам источников в клубе, в организации нужных результатов подозреваются еще несколько футболистов. Среди них Зураб Гигашвили, Фахрод Васиев и Родион Сямук".
 
 
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Телеграм-канал "Мутко против" проинформировал, что по словам источников в "Тамбове", в организации нужных результатов также подозревается белорусский вратарь...
 
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