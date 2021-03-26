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ГАИ Минской области о скорости, пешеходах, пьяных водителях и новом КоАП

26.03.2021 14:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

01.15 ― 26 марта ГАИ проводит Единый день безопасности дорожного движения: что может произойти с водителем и пассажирами, не пристегнутым ремнями безопасности, на скорости 60 км/ч; 

© Sputnik / Виктор Толочко
За езду в пьяном виде лишили прав на 5 лет: новый КоАП уже работает

03.53 ― подробности смертельной аварии в Пуховичском районе и ДТП со школьным автобусом в Минском районе;

05.45 ― специфика работы ГАИ в период школьных каникул и советы родителям;

08.17 ― как изменилась статистика детского дорожно-транспортного травматизма  по сравнению с минувшим годом;

11.05 ― какие  нарушения на дорогах водители совершают чаще всего, какая ответственность за превышение скорости прописана в новом КоАП, как работает скрытый контроль ГАИ за водителями;

15.40 ― часы-пик на выездах из Минска в пятницу вечером и советы ГАИ выезжающим на природу с наступлением теплой погоды;

18.09 ― рекомендации Госавтоинспекции на случай вождения в условиях плохой видимости; 

© Photo : Минюст
Опубликованы новые КоАП и ПИКоАП - что изменилось в кодексах

19.16 —что представляет собой  система градации опьянения для водителей в новом КоАП, вступившем в силу с 1 марта 2021 года, и какова ответственность в зависимости от степени опьянения;

23.01 ― статистика пьянства за рулем по сравнению с прошлыми годами и история о том, мать "под градусом" везла двоих малолетних детей в кафе за мороженым;

26.07 ― нетрезвые пешеходы ― сколько ДТП они провоцируют и как вести себя водителям, встретив их на дороге;

28.58 ― как быстро ГАИ реагирует на сообщения о пьяных пешеходах на дорогах.

Ответы представителей Минской областной ГАИ на актуальные вопросы смотрите в видеозаписи беседы на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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