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ГАИ Минской области о скорости, пешеходах, пьяных водителях и новом КоАП
26.03.2021 14:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
01.15 ― 26 марта ГАИ проводит Единый день безопасности дорожного движения: что может произойти с водителем и пассажирами, не пристегнутым ремнями безопасности, на скорости 60 км/ч;
© Sputnik / Виктор Толочко
03.53 ― подробности смертельной аварии в Пуховичском районе и ДТП со школьным автобусом в Минском районе;
05.45 ― специфика работы ГАИ в период школьных каникул и советы родителям;
08.17 ― как изменилась статистика детского дорожно-транспортного травматизма по сравнению с минувшим годом;
11.05 ― какие нарушения на дорогах водители совершают чаще всего, какая ответственность за превышение скорости прописана в новом КоАП, как работает скрытый контроль ГАИ за водителями;
15.40 ― часы-пик на выездах из Минска в пятницу вечером и советы ГАИ выезжающим на природу с наступлением теплой погоды;
18.09 ― рекомендации Госавтоинспекции на случай вождения в условиях плохой видимости;
© Photo : Минюст
19.16 —что представляет собой система градации опьянения для водителей в новом КоАП, вступившем в силу с 1 марта 2021 года, и какова ответственность в зависимости от степени опьянения;
23.01 ― статистика пьянства за рулем по сравнению с прошлыми годами и история о том, мать "под градусом" везла двоих малолетних детей в кафе за мороженым;
26.07 ― нетрезвые пешеходы ― сколько ДТП они провоцируют и как вести себя водителям, встретив их на дороге;
28.58 ― как быстро ГАИ реагирует на сообщения о пьяных пешеходах на дорогах.
Ответы представителей Минской областной ГАИ на актуальные вопросы смотрите в видеозаписи беседы на радио Sputnik Беларусь.
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