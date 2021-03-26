Духовность и нравственность: БПЦ и государство ищут новые формы работы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мар –Sputnik. Вопросы духовно-нравственного воспитания обсуждают представители белорусского православного духовенства и государства, встреча проходится в Храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, сообщила пресс-служба министерства образования Беларуси в Telegram-канале.

На заседании Координационного совета по разработке и реализации совместных программ сотрудничества между органами государственного управления и БПЦ присутствуют Митрополит Минский и Заславский Патриарший экзарх вся Беларуси Вениамин, настоятель храма протоиерей Федор Повный, министр образования Игорь Карпенко, уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак.

"Речь идет о новых подходах к организации работы по взаимодействию Минобра, органов управления образованием и учреждений образования с БПЦ в вопросах духовно-нравственного воспитания", - сообщили в Минобразования.

Программа сотрудничества

Соглашение о сотрудничестве между Республикой Беларусь и Белорусской православной церковью было подписано в 2003 году. Государство и Белорусский экзархат договорились о совместной деятельности в различных областях. Тогда программы сотрудничества были подписаны с первыми 10 министерствами. В их числе: Минобор, НАН Беларуси, министерство культуры, Минздрав, министерство информации, МВД, министерство обороны.

Позднее были заключены программы сотрудничества с другими министерствами и ведомствами, облисполкомами.

В соглашении, подписанном в 2003 году, говорится, что государство признает, что церковь является одним из важнейших социальных институтов, а церковь в свою очередь признает, что государство является гарантом сохранения духовных и культурных традиций белорусского народа.

В конце прошлого года министерство образования и БПЦ подписали программу сотрудничества еще на пять лет.

БПЦ является единственной конфессией, которая заключила соглашение о сотрудничестве с государством. Вопрос о заключении конкордата между Ватиканом и Республикой Беларусь остается открытым и находится в стадии обсуждения уже около 10 лет. Ватиканские дипломаты, аккредитованные в Минске, регулярно заявляют о том, что апостольская столица и Беларусь продолжают диалог по поводу заключения конкордата. В РКЦ в РБ также говорят, что вопрос этот находится в стадии обсуждения.

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