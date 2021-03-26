Сколько придется простоять на границе с Литвой, пояснил Госпогранкомитет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мар – Sputnik. Из-за реконструкции пункта пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог" - Sputnik) и сбоев в работе компьютерных систем у сопредельной стороны, на белорусско-литовской границе увеличились очереди, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

"Если 24 марта выезда в Литву во всех пунктах пропуска ждали более 1,5 тыс. грузовиков, то в ночь с 25 на 26 марта их количество возросло практически на 70%", – говорится на сайте ГПК.

В "Каменном Логе" по состоянию на 11:00 26 марта ожидали выезда из Беларуси в Литву около 700 грузовиков. В пункте пропуска "Котловка" ("Лаворишкес") их собралось примерно 500, "Бенякони" ("Шальчининкай") - 480, "Привалка" ("Райгардас") – 280 грузовых автомобилей.

Чтобы ускорить проведение контрольных процедур, белорусские пограничники усилили смены пограничных нарядов. По сообщению ГПК, водители уже оформленных фур ожидают запуска в сопредельные пункты пропуска около восьми часов.

"Белорусская сторона направила ноту в Министерство иностранных дел Литвы о возможности оформления порожних грузовиков в "Видзах" ("Твярячус") для снижения нагрузки на функционирующие пункты пропуска", - сообщает ГПК.

Самое востребованное направление

Международный пункт пропуска "Каменный Лог" – "Мядининкай" расположен в районе деревни Муравьевка Ошмянского района Гродненской области. Это основной пункт пропуска Беларуси на границе с Литвой. Работает круглосуточно. Способен пропускать до 500 грузовых и до 600 легковых автомобилей в сутки в одном направлении.

Республиканская автомобильная дорога М-7, которая ведет к "Каменному Логу", является частью европейского автомобильного маршрута E 28. По этой дороге осуществляется регулярное транзитное движение грузового автотранспорта, выполняющего международные перевозки к специализированным портам Клайпеды, Вентспилса, Калининграда и страны Евросоюза.