Помните видео, где Багинская давала интервью, а на фоне силовик скрутил девушку? Известно, кто она

Источник материала: Салiдарнасць

25 марта по соцсетям разошелся отрывок видеоинтервью с Ниной Багинской, в который также случайно попало задержание девушки с фотокамерой. Это Мария Тиханова, ей 23 года. Она белоруска, но учится в Москве в Институте современных искусств по специальности «Режиссура кино и телевидения». TUT.BY поговорил с ее однокурсниками и друзьями.

В одном из телеграм-каналов уже есть видео, в котором Марию после задержания опрашивает, судя по всему, журналист газеты «Советская Белоруссия». В этом ролике девушка рассказывает, что приехала в Минск снимать материал для курсовой работы:

— Про современных женщин, Нина Багинская — одна из них. Я ее увидела в новостях и подумала, что это может быть интересно.

Мария добавила, что увидела Багинскую у Главпочтамта и пошла за ней. Встреча произошла «неслучайно», так как студентка предполагала, что известная белоруска может появиться в этом месте.





Мария Тиханова после задержания. Скриншот видео из телеграм-канала

Тиханова замужем, и ее супруг тоже белорус. Друзья, с которыми нам удалось связаться, называют ее «Мэри».

Однокурсник девушки Никита Клименко говорит, что Мария действительно очень часто ездит в Беларусь на съемки «туда-обратно»:

— Собирает большой материал, договаривается с разными людьми. Вроде собиралась снимать еще про личную жизнь известной протестной бабушки у вас (видимо, имеется в виду как раз Нина Багинская. — Прим. TUT.BY). Маша хорошая, патриотичная, шутит про ситуацию в стране, — описывает студентку ее знакомый. — Самое главное — что она очень сильная и боевая. Уверен, не пропадет.

Также Никита считает, что скорее всего речь идет о съемке не курсовой, а дипломной работы.

— Думаю, это она готовит диплом. Его можно уже в любом жанре [снимать]. Обычно темы всегда согласовываются. Но, насколько я понимаю, многие [преподаватели] о ее проекте знают и никто не против, — замечает однокурсник задержанной. — В каком-нибудь государственном вузе, думаю, могли бы прижать режиссеров за острые темы. Так было с парнем, который хотел снять фильм о Серебренникове. Но у нас институт негосударственный, поэтому за остроту не давят.