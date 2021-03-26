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У прилетевшей из Вены 65-летней белоруски обнаружено более 150 тысяч незадекларированных евро

26.03.2021 14:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Минские таможенники в багаже и ручной клади пассажирки авиарейса Вена — Минск обнаружили более 150 тысяч незадекларированных евро.

У прилетевшей из Вены 65-летней белоруски обнаружено более 150 тысяч незадекларированных евро

Как сообщает Государственный таможенный комитет, для прохождения таможенной границы 65-летняя гражданка Беларуси выбрала «зеленый» коридор, заявив тем самым об отсутствии товаров и денежных средств, которые подлежат декларированию.

«Таможенники обратили внимание на тревожность гражданки при стандартном опросе, после чего предложили ей все же проследовать по «красному» коридору», — говорится в сообщении.

Во время осмотра багажа и ручной клади женщины обнаружено более 10 тысяч, а при проведении личного досмотра в карманах жилета обнаружено два конверта по 20 тысяч и еще один со свертками в общей сложности 38 тысяч. Также в надетом на женщину самодельном тканевом поясе с семью отсеками находилось 73 тысячи, преимущественно в купюрах по 200 и 500 евро.

Общая сумма составила более 150 тысяч евро, что почти в 18 раз превышает сумму, разрешенную законодательством ЕАЭС к перемещению через таможенную границу без письменного декларирования.

По данному факту Минской региональной таможней проводится проверка по ч. 2 ст. 228 УК. Этой статьей предусмотрен штраф, или ограничение свободы от двух до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

Таможенный комитет напоминает, что перемещаемые через таможенную границу наличные деньги на сумму свыше 10 тысяч долларов в эквиваленте подлежат письменному декларированию. В декларации указываются сведения об источнике происхождения наличных денежных средств и целях их перемещения. Если перемещаемая сумма превышает 100 тысяч долларов в эквиваленте, таможенному органу дополнительно должны быть представлены документы для подтверждения происхождения этих денежных средств.

 
Теги: Минск
 
 
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Минские таможенники в багаже и ручной клади пассажирки авиарейса Вена — Минск обнаружили более 150 тысяч незадекларированных евро.
 
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