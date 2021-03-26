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Щенок провалился в колодец. На помощь пришли спасатели

26.03.2021 14:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Столичные спасатели пришли на помощь щенку, который провалился в канализационный колодец.

Щенок провалился в колодец. На помощь пришли спасатели

Инцидент случился днем 25 марта в частном секторе на улице 2-я Пржевальского в Заводском районе. В службу «101» позвонил прохожий.

Поскольку в этот момент помощь людям не требовалась, спасатели откликнулись на просьбу.

Работники МЧС спустились в колодец и достали щенка. Он был испуган, но не пострадал.

 

 

 

 

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Столичные спасатели пришли на помощь щенку, который провалился в канализационный колодец.
 
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