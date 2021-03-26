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Щенок провалился в колодец. На помощь пришли спасатели
Источник материала: Навiны
Столичные спасатели пришли на помощь щенку, который провалился в канализационный колодец.
Инцидент случился днем 25 марта в частном секторе на улице 2-я Пржевальского в Заводском районе. В службу «101» позвонил прохожий.
Поскольку в этот момент помощь людям не требовалась, спасатели откликнулись на просьбу.
Работники МЧС спустились в колодец и достали щенка. Он был испуган, но не пострадал.
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