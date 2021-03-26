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Xiaomi Mi 11 Ultra получит аккумулятор нового типа
Источник материала: Onliner
Старший менеджер по продуктовому маркетингу Xiaomi Дэниэл Ди поделился новой информацией о Xiaomi Mi 11 Ultra. Смартфон получит новый тип аккумулятора — «кремний-кислородный».
Такой тип батареи, по утверждению Xiaomi, лучше традиционных: аккумуляторы можно сделать тоньше, они способны накапливать больше энергии и быстрее ее получать, то есть зарядка должна происходить более оперативно. Дэниэл Ди сравнил новую технологию аккумулятора с батареями, которые используются в современных электромобилях.
Новая батарея пока что будет доступна только в Xiaomi Mi 11 Ultra. Смартфон получит чип Snapdragon 888 и экран с диагональю 6,81 дюйма (разрешение QHD+, частота обновления экрана 120 Гц).
Премьера Mi 11 Ultra и других смартфонов семейства Mi 11 состоится 29 марта.
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G80, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
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Старший менеджер по продуктовому маркетингу Xiaomi Дэниэл Ди поделился новой информацией о Xiaomi Mi 11 Ultra. Смартфон получит новый тип аккумулятора —...
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