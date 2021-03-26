Xiaomi Mi 11 Ultra получит аккумулятор нового типа

Источник материала: Onliner Старший менеджер по продуктовому маркетингу Xiaomi Дэниэл Ди поделился новой информацией о Xiaomi Mi 11 Ultra. Смартфон получит новый тип аккумулятора — «кремний-кислородный».

Такой тип батареи, по утверждению Xiaomi, лучше традиционных: аккумуляторы можно сделать тоньше, они способны накапливать больше энергии и быстрее ее получать, то есть зарядка должна происходить более оперативно. Дэниэл Ди сравнил новую технологию аккумулятора с батареями, которые используются в современных электромобилях.

#Mi11Ultra features a new super fast-charging silicon-oxygen anode battery. Core benefits, thinner and faster charging.

This is similar to electric vehicles, adding nano-scale silicon materials to the negative electrode to increase theoretical gram capacity 10x vs graphite. pic.twitter.com/tydYYXjaX5 — Daniel D (@Daniel_in_HD) March 26, 2021

Новая батарея пока что будет доступна только в Xiaomi Mi 11 Ultra. Смартфон получит чип Snapdragon 888 и экран с диагональю 6,81 дюйма (разрешение QHD+, частота обновления экрана 120 Гц).

Премьера Mi 11 Ultra и других смартфонов семейства Mi 11 состоится 29 марта.