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Таможня не дала добро: 65-летняя беларуска летела из Вены со 150000 евро

26.03.2021 15:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минские таможенники в багаже и ручной клади пассажирки рейса «Вена – Минск» обнаружили более 150 тысяч незадекларированных евро.
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Для прохождения таможенной границы 65-летняя гражданка Беларуси выбрала «зеленый» коридор.

Однако таможенники обратили внимание, что при стандартном опросе она нервничала, после чего предложили ей проследовать по «красному» коридору.

Во время осмотра багажа и ручной клади женщины было обнаружено более 10 тыс. евро. А при проведении личного досмотра в карманах жилета обнаружено два конверта по 20 тыс. евро и еще один со свертками в общей сложности 38 тыс. евро. 

Еще в самодельном красном тканевом поясе с семью отсеками, надетом на тело, находилось 73 тыс. евро, преимущественно в купюрах по 200 и 500 евро.

Общая сумма составила более 150 тысяч евро, что почти в 18 раз превышает сумму, разрешенную законодательством ЕАЭС к перемещению через таможенную границу без письменного декларирования.
 
Теги: Минск
 
 
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Минские таможенники в багаже и ручной клади пассажирки рейса «Вена – Минск» обнаружили более 150 тысяч незадекларированных евро.
 
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