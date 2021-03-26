Таможня не дала добро: 65-летняя беларуска летела из Вены со 150000 евро

Для прохождения таможенной границы 65-летняя гражданка Беларуси выбрала «зеленый» коридор.





Однако таможенники обратили внимание, что при стандартном опросе она нервничала, после чего предложили ей проследовать по «красному» коридору.





Во время осмотра багажа и ручной клади женщины было обнаружено более 10 тыс. евро. А при проведении личного досмотра в карманах жилета обнаружено два конверта по 20 тыс. евро и еще один со свертками в общей сложности 38 тыс. евро.





Еще в самодельном красном тканевом поясе с семью отсеками, надетом на тело, находилось 73 тыс. евро, преимущественно в купюрах по 200 и 500 евро.





Общая сумма составила более 150 тысяч евро, что почти в 18 раз превышает сумму, разрешенную законодательством ЕАЭС к перемещению через таможенную границу без письменного декларирования.







