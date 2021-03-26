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"Явно там что-то прячут". Экономист - о "секретных планах" правительства, которые не спасут
Источник материала: Партизан
Белорусские власти засекретили планы социально-экономического развития на 2021 год. Но, как заявляют эксперты, выполнить такие планы это все равно не поможет.
Постановление «О социально экономическом развитии Республики Беларусь на 2021 год» теперь проходит под грифом «Для служебного пользования». В этом документе содержатся прогнозные показатели на текущий год.
22 декабря 2020 года Лукашенко подписал указ «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год». Там, среди прочего, предусматривался рост ВВП на 1,8%.
Там же было запланировано удержание повышения цен на социально-значимые товары не более чем на 4,9% и обеспечение безработицы в районе 4,2-4,4%.
Чтобы достичь запланированных параметров, правительство должно было в течении двух месяцев утвердить целевой план социально-экономического развития страны на 2021 год.
Этот документ издали 17 февраля 2021 года, но установили на него гриф ДСП (для служебного пользования). О причинах, по которым засекретили это постановление, аналоги которого раньше были в публичном доступе, остается только догадываться.
В комментарии
«Эти экономические планы в последнее время всерьез никто не воспринимал. Они из года в год не выполнялись, поэтому большой трагедии я тут не вижу», — отметила экономист.
По ее мнению, засекречивание планов развития является очередным симптомом того, что «правительство становится более закрытым».
«Они явно там прячут что-то, что могло бы вызвать в обществе какую-то критику. Сложно предполагать, что именно там спрятано. Возможно, там могут быть, например, планы расширения директивного кредитования, которые, они считают, могут вызвать критику. А критика, например, может спровоцировать очередной виток девальвационных настроений и отток денег из банков. Но это только предположение», — заявила Катерина Борнукова.
В целом же, по ее словам, «власти закукливаются в своей повестке».
«Также это означает, что если наши планы социально-экономического развития засекречены, значит, они видимо касаются только госсектора. Видимо, наше правительство опять делает вид, что нет огромной части экономики – частного сектора. А это значит, что их планы опять не выполнятся, потому что над частным сектором у них никакого контроля нет», — подчеркнула академический директор BEROC.
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Белорусские власти засекретили планы социально-экономического развития на 2021 год. Но, как заявляют эксперты, выполнить такие планы это все равно не поможет.
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