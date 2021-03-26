|
От продукции машиностроения до овощей: Азербайджан и Беларусь увеличили товарооборот
26.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск и Баку наращивают взаимную торговлю. О новых возможностях говорили председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова и посол Азербайджана, сообщает «МИР 24».
В 2020-м страны наторговали почти на 240 миллионов долларов. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. В основном Беларусь экспортирует в Азербайджан продукцию машиностроения, деревообработки и военно-технического назначения. Азербайджан – нефтехимию, хлопковолокно,
«Для меня как куратора нефтеперерабатывающей отрасли было важно, что мы четко закрепили поставки азербайджанской нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы. Уровень сотрудничества между нашими предприятиями машиностроения тоже заслуживает похвалы», – отметила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.
В перспективе Беларусь готова поставлять и собирать электробусы и лифты. Есть идеи по созданию совместных фармацевтических предприятий.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова и посол Азербайджана провели переговоры в Минске.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)