От продукции машиностроения до овощей: Азербайджан и Беларусь увеличили товарооборот

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск и Баку наращивают взаимную торговлю. О новых возможностях говорили председатель Совета Республики Беларусь Наталья Кочанова и посол Азербайджана, сообщает «МИР 24».

В 2020-м страны наторговали почти на 240 миллионов долларов. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. В основном Беларусь экспортирует в Азербайджан продукцию машиностроения, деревообработки и военно-технического назначения. Азербайджан – нефтехимию, хлопковолокно, овощи и фрукты .

«Для меня как куратора нефтеперерабатывающей отрасли было важно, что мы четко закрепили поставки азербайджанской нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы. Уровень сотрудничества между нашими предприятиями машиностроения тоже заслуживает похвалы», – отметила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

В перспективе Беларусь готова поставлять и собирать электробусы и лифты. Есть идеи по созданию совместных фармацевтических предприятий.